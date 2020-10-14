Противопожарная безопасность в школах и детсадах: департамент обнаружил проблему

«Можно сказать, что осведомленность представителей детских садов и школ улучшилась, и в них была проделана большая работа – здания в хорошем состоянии и знания о необходимости требований по эвакуации улучшаются. Несмотря на это, в этот раз мы столкнулись с проблемой, которая состоит в том, что в некоторых зданиях не была обеспечена хорошая быстрая эвакуация», – отметила руководитель отдела надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе, добавив, что в ходе проверок были выявлены как раз проблемы, связанные с организационными вопросами.

Отдельно можно выделить по части замечаний те, что были обусловлены реорганизацией движения из-за коронавируса и иных причин.

«В некоторых образовательных учреждениях держат открытыми противопожарные двери, делящие здание на секции, чтобы люди до них не дотрагивались», – привела пример Тяхе. «На самом дела эти двери должны быть все время закрыты, только так они будут выполнять свою функцию по обеспечению безопасности», – добавила она.

Также из-за распространения коронавируса были отменены некоторые учения, направленные на проигрывание ситуаций возникновения пожара.

«Инспекторы напоминают, что к этим учениям в нынешней ситуации можно подойти творчески – к примеру, обсуждение необходимых действий или различные схемы в виде игры. Конечно, эти учения необходимо организовывать, поскольку мы имеем дело со зданиями, где одновременно находится много людей и важно, чтобы люди знали и помнили, как вести себя в случае пожара», – подчеркнула Тяхе.