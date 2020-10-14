А вы есть среди этих ста семидесяти тысяч?

«Мы никогда не продавали просто клики для статистики, а предоставляли заслуживающую доверия возможность продавцам недвижимости и наймодателям найти реальных клиентов, - прокомментировала руководитель портала City24.ее Карин Ноппель-Кокеров. - Показатели качества трафика City24.ee всегда были очень хорошими. В сентябре посетитель оставался на портале в среднем 9 минут и просматривал во время посещения 17 страниц объявлений о недвижимости и новостей. Показатель отказов или случайная посещаемость составили всего 21 процент. Этого редко достигают конкурирующие порталы».

Для тех, кто ищет покупателей и арендаторов посредством объявлений о продаже или аренде, указанные цифры означают, что на City24.ee можно найти реальные контакты и достичь сделки в среднем быстрее, чем по другим каналам.

«Мы ориентированы на тех, кто ищет жилье и воплощает в жизнь свои мечты о новом и лучшем жилище. Это подтверждается, например, тем, что большинство застройщиков недвижимости предпочитают City24.ee для рекламы своих жилых комплексов», - сказала Ноппель-Кокеров.