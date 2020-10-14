Жители Таллинна сами будут выбирать, что построить у них в районе

Сегодня в 13.00 Таллиннская городская управа провела пресс-конференцию, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, а также вице-мэр Калле Кландорф.
Основной новостью по результатам заседания городской управы стало создание так называемого народного бюджета. Михаил Кылварт сказал, что теперь все районы Таллинна будут получать определенную сумму, чтобы строить по одному объекту в год. Предлагать объект и выбирать победителя конкурса станут сами жители района. Причем, голосовать сможет каждый житель в возрасте от 14 лет.
Калле Кландорф рассказал о плане экологического развития столицы и напомнил о том, что в ближайшее время в Эстонии обещают заморозки и первый снег. Город уверяет, что к зиме готов, а водителей призывают подумать о замене резины на автомобилях.
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