Жители Таллинна сами будут выбирать, что построить у них в районе

Основной новостью по результатам заседания городской управы стало создание так называемого народного бюджета. Михаил Кылварт сказал, что теперь все районы Таллинна будут получать определенную сумму, чтобы строить по одному объекту в год. Предлагать объект и выбирать победителя конкурса станут сами жители района. Причем, голосовать сможет каждый житель в возрасте от 14 лет.