Совет Европы выступил с заявлением в отношении Беларуси

"Массовые аресты мирных участников протестов и многочисленные случаи жестокого обращения с ними недопустимы на нашем континенте. Мы решительно подтверждаем свою позицию в отношении того, что все задержанные должны быть освобождены и что в целях проведения столь долгожданной всеми жителями страны конституционной реформы необходимо начать подлинный уважительный диалог с представителями гражданского общества", - говорится в заявлении руководства Совета. Отмечается, что Совет Европы готов помочь Беларуси на ее пути к подлинным реформам.