Лавров предупредил о возможности прекращения диалога между Россией и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что власти РФ прекратят диалог с лидерами Европейского союза. Об этом дипломат заявил во вторник, выступая на дискуссионной площадке "Валдай", передает Newsru.
"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться", - приводит слова министра "Интерфакс".
По словам Лаврова, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. "Так тому и быть, если они этого хотят", - заключил министр.
Комментируя предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального и позицию по этому делу Евросоюза, Сергей Лавров отметил необходимость для ЕС и Германии, где Навальный проходит курс реабилитации после выписки из клиники "Шарите", выполнить свои международно-правовые обязательства.
"Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - сказал Лавров.
Он добавил, что в ходе состоявшегося ранее во вторник разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который продлился более часа, высказал ему российское видение сложившейся ситуации и "высокомерного" отношения ЕС к ней. "Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", - сказал глава МИД РФ.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель проинформировал Сергея Лаврова о политическом решении Совета ЕС ввести санкции в отношении тех, кто, по мнению сообщества, ответственен за использование химоружия и покушение на Алексея Навального, а также призвал к проведению в России расследования. При этом в понедельник Боррель дал понять, что ЕС не намерен прекращать диалог с Москвой. На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС он заявил, что отравление Навального и запланированные в связи с этим санкции Евросоюза не могут определять отношения между Евросоюзом и Россией. По его словам, свет не сошелся клином на этом событии, которое не может препятствовать рассмотрению всех других вопросов с Россией.