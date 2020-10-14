Лавров предупредил о возможности прекращения диалога между Россией и ЕС

"Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны на какое-то время просто перестать с ними общаться", - приводит слова министра "Интерфакс".

По словам Лаврова, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается. "Так тому и быть, если они этого хотят", - заключил министр.

Комментируя предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального и позицию по этому делу Евросоюза, Сергей Лавров отметил необходимость для ЕС и Германии, где Навальный проходит курс реабилитации после выписки из клиники "Шарите", выполнить свои международно-правовые обязательства.

"Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам", - сказал Лавров.

Он добавил, что в ходе состоявшегося ранее во вторник разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, который продлился более часа, высказал ему российское видение сложившейся ситуации и "высокомерного" отношения ЕС к ней. "Россия хочет понять, можно ли вообще какой-либо бизнес вести с ЕС в нынешних условиях", - сказал глава МИД РФ.