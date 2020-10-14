Банк закрыл расчетный счет: эстонский бизнес иорданца оказался под ударом

SEB: если сотрудничество не складывается, мы закрываем банковский счет

На вопрос о том, почему SEB закрыл банковский счет предприятия Ахмеда, пресс-секретарь банка Эвелин Аллас сообщила, что в связи с ужесточением требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма на банки были возложены дополнительные обязательства. «Поэтому мы должны знать своего клиента значительно лучше, чем несколько лет назад», - сказала она.

Мы не задаем вопросы из праздного любопытства. Нам нужна информация, чтобы получить лучшее представление о клиенте и его бизнесе. При оценивании рисков мы также учитываем страну проживания, а также всевозможные особенности тех или иных стран, но на первом месте всегда стоит сотрудничество между банком и клиентом. Отсутствие сотрудничества чаще всего является причиной окончания клиентских отношений.

Мы вынуждены прибегать к закрытию банковского счета, когда деятельность клиента не отвечает требованиям банка или когда клиент не хочет сотрудничать. Если первое время после ужесточения требований клиенты были сильно недовольны, то теперь все чаще понимают, что такова новая реальность, в которой живут все банки.

Аллас не уточнила, что именно побудило банк пойти на столь жесткие меры в отношении Ахмеда.