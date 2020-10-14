Банк закрыл расчетный счет: эстонский бизнес иорданца оказался под ударом

Приехавший в Эстонию из Иордании Махмуд Ахмед (32) и занимавшийся продажей корма для скота столкнулся с серьезными проблемами, когда задумался об открытии нового завода: банк SEB закрыл банковские счета его предприятия. «Даже и не знаю, смогу ли я дальше тут работать», - поведал обеспокоенный Ахмед, а также добавил, что вскоре ему придется переводить деньги своим работникам и бизнес-партнерам с личного банковского счета, поскольку у него отсутствует доступ к деньгам предприятия.
Инженер по образованию Ахмед впервые узнал об Эстонии благодаря концерну Eesti Energia. «Их приход в нашу страну был большим событием. Я решил получить больше информации», - вспоминает Ахмед. Как мы знаем, в Иордании концерн Eesti Energia занимался проектом сланцевой электростанции, из которого впоследствии успешно вышел. Правда, 10 процентов электростанции по-прежнему принадлежат эстонскому госконцерну.
Простая бизнес-модель Ахмеда
После изучения возможности обучения за границей Ахмед в 2013 году прибыл в Эстонию, где поступил в магистратуру ТТУ, чтобы изучать организацию окружающей среды. После окончания учебы он решил не возвращаться домой, а заняться бизнесом. «Я знал, что на родине в Иордании большие проблемы с кормом для скота», - поведал он о своей бизнес-идее.
По словам предпринимателя, почти во всем Ближнем Востоке выращивание необходимого для корма сена либо запрещено, либо на эту деятельность наложено множество ограничений. Поскольку дожди бывают редко, землю постоянно приходится поливать. Власти же считают, что вода в первую очередь должна использоваться для питья жителями страны. «По этой причине корм для скота импортируют», - сказал Ахмед.
Сначала он поставлял корм для скота через Испанию, а затем начал производство в Эстонии. «В отличие от Ближнего Востока здесь имеются очень хорошие условия для выращивания сена и изготовления корма для скота», - отметил он. Так, предприятие Ахмеда Golden Fields OÜ заключило договор с местным аграрным товариществом Kevili, которое предоставило Ахмеду производственные площади, а также необходимое сырье. У фирмы также 10-процентная доля в предприятии.
Инвестиции для покупки техники были довольно солидными — пять миллионов евро. Половину суммы Ахмед вложил лично. Он не скрывает, что родом из большой и богатой иорданской семьи. Оставшуюся часть денег внес партнер по бизнесу.
Бизнес-идея Golden Fields довольно проста. Берутся тимофеевка, клевер и прочие травянистые растения, из которых получается корм для скота. Затем все высушивают и упаковывают в пленку. Упаковки с кормом загружают в контейнеры и отправляют в основном по морю в Иорданию, но также в Кувейт. Корм необходим для крупного рогатого скота, а также овец и лошадей. В прошлом году оборот предприятия достиг полутора миллиона евро, а прибыль составила 130 000 евро. По словам Ахмеда, завод работал не на полную мощность.
Действительно ли имеет смысл отправлять на другой конец света товар со столь небольшой добавленной стоимостью — вопрос. Ахмед признает, что хоть в изготовлении корма для скота нет чего-то сверхсложного, но в то же время имеются технологические нюансы, чтобы корм получился высокого качества. По сравнению с обычным европейцем одним из главных своих преимуществ Ахмед считает тот факт, что он знает тамошние рынки. «На Ближнем Востоке у вас должны быть связи, надо знать нужных людей, чтобы вести дела», - признал он. Поскольку в этих странах корм для скота является дефицитным товаром, он может запрашивать цену, которую в Эстонии и представить себе сложно.
План перебраться в Литву
Поскольку дела стали идти хорошо, Ахмед задумался о строительстве новых заводов. Инвесторы проявляли интерес, места под застройку были присмотрены. Но внезапно все пошло под откос.
Две недели назад банк SEB закрыл расчетный счет Golden Fields, то есть предприятие не может принимать деньги от клиентов, а также переводить деньги работникам и партнерам. В чем же дело? Если коротко — у банка вызвала подозрение деятельность фирмы Golden Fields или ее деловых партнеров. Речь может идти о подозрении в возможном отмывании денег или угрозе финансирования терроризма. В последние годы по похожим причинам банки неоднократно закрывали сотни счетов.
Ахмед описал произошедшее следующим образом: «SEB хочет точно знать, кем являются наши клиенты в Иордании. Они хотят получить выписки со счетов клиентов, налоговые декларации, а также получить информацию о дочерних предприятиях по всему миру! Это деликатные данные, получить которые не так и просто. Я не могу заявить иорданскому бизнесмену, чтобы он выслал мне выписку со своего счета, так как об этом просит мой банк! Нередко у меня требуют данные, которые мне не у кого спросить».
В то же время, подчеркивает Ахмед, у них имеется вся необходимая документация по каждому отправляемому контейнеру. «Все проверено и записано. Мы не занимаемся какими-то темными сделками или продажей несуществующих товаров, чтобы отмыть деньги. Мы продаем настоящий корм для скота, в чем каждый может убедиться лично», - сказал Ахмед и посетовал, что если они не смогут получить доступ к банковскому счету, предприятию грозит банкротство. Вскоре ему придется платить зарплату своим восьми сотрудникам из своего кармана.
Недавно отчаявшийся Ахмед основал фирму в Литве, чтобы в случае необходимости перевести бизнес туда, а также открыть новые заводы. «В Литве, похоже, ситуация несколько проще, а поддержка со стороны государства, кажется, куда больше», - считает он. Забавно в этой ситуации то, что и в Литве расчетный счет Ахмеда также находится в банке SEB. Пока что проблем с банком не возникало, хотя и денежных поступлений из Ближнего Востока еще не было.
«Очевидно, у всех имеются определенные предубеждения. Особенно, когда ты приезжаешь из Ближнего Востока. Ничего не поделать», - сказал Ахмед, а также добавил, что в Эстонии ему не приходилось сталкиваться с какой-то серьезной враждой. По мнению бизнесмена, эстонский госаппарат мог бы быть более гибким и открытым. «Пару раз звонил в одно ведомство. Как только слышали английскую речь — сразу клали трубку», - сообщил он.
В то же время Ахмед не намерен переезжать из Эстонии. «На самом деле мне здесь очень нравится. Хотелось бы сохранить тут свои проекты. Хотя поначалу менталитет местных жителей был мне чужд. Эстонцы очень спокойные», - сказал он. Также у Ахмеда есть жена и двое детей, которые ходят в местный детсад. «Здесь очень хорошее образование. На Ближнем Востоке придется потратить очень большие деньги, чтобы получить такое же образование», - подытожил он.
SEB: если сотрудничество не складывается, мы закрываем банковский счет
На вопрос о том, почему SEB закрыл банковский счет предприятия Ахмеда, пресс-секретарь банка Эвелин Аллас сообщила, что в связи с ужесточением требований по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма на банки были возложены дополнительные обязательства. «Поэтому мы должны знать своего клиента значительно лучше, чем несколько лет назад», - сказала она.
Мы не задаем вопросы из праздного любопытства. Нам нужна информация, чтобы получить лучшее представление о клиенте и его бизнесе. При оценивании рисков мы также учитываем страну проживания, а также всевозможные особенности тех или иных стран, но на первом месте всегда стоит сотрудничество между банком и клиентом. Отсутствие сотрудничества чаще всего является причиной окончания клиентских отношений.
Мы вынуждены прибегать к закрытию банковского счета, когда деятельность клиента не отвечает требованиям банка или когда клиент не хочет сотрудничать. Если первое время после ужесточения требований клиенты были сильно недовольны, то теперь все чаще понимают, что такова новая реальность, в которой живут все банки.
Аллас не уточнила, что именно побудило банк пойти на столь жесткие меры в отношении Ахмеда.
Выигрывают обе стороны
Руководитель оп бизнесу Kevili Ало Альт рассказал о сотрудничестве между аграрным товариществом и фирмой Golden Fields. Члены Kevili выращивают травяные растения, которые в виде травяной массы поставляются на завод Ахмеда, где впоследствии изготавливается корм для скота. Фермеры выигрывают и потому, что при выращивании травянистых растений почва становится лучше, это делает ее более плодородной.
Альт положительно высказался относительно бизнес-модели Golden Fields, поскольку она позволяет объединить возможности и потребности разных регионов. В Эстонии, где много воды, выращивают хорошее сырье, а конечный продукт Махммуд Ахмед поставляет на Ближний Восток, который не может похвастаться столь хорошими условиями для выращивания растений.
По мнению Альта, Ахмед очень энергичный человек, умеющий найти общий язык с разными людьми.