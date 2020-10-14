Inbank вывел на рынок Эстонии платежное приложение и карту с уникальной кешбэк-программой

«Количество сделок с наличными уменьшается каждый день, но последние десять лет на рынке кредитных карт в этом регионе наблюдается полная стагнация. Сегодня в обращении находится на треть меньше кредитных карт, чем 10 лет назад, но при этом их оборот вырос вдвое. Например, по сравнению с США, европейские банки, в том числе эстонские, не предлагают клиентам достаточно хороших премиальных программ, поэтому у жителей Эстонии нет и особой мотивации пользоваться кредитными картами», – пояснил председатель совета Inbank Прийт Пыльдоя.

Пыльдоя привел в качестве примеров Apple Card и Amazon Rewards Card, которые возвращают владельцу карты определенный процент с потраченных на покупки денег. «Конечно, местные банки тоже предлагают некоторые льготы, но кешбэк, который можно использовать, где угодно, определенно является одной из причин, чтобы отдавать предпочтение кредитной карте для осуществления повседневных покупок», – добавил Пыльдоя. По его словам, в отличие от остального мира, в Эстонии кредитные карты используются в основном во время путешествий или для некоторых видов более крупных покупок. «Мы хотим изменить эту тенденцию с помощью Inpay», – сказал Пыльдоя.

По словам председателя правления Inbank Яна Андресоо, при разработке Inpay банк исходил из того, что банковские карты чаще всего используются для повседневных покупок. «Мы увидели возможность заполнить эту рыночную нишу конкурентоспособным предложением. Платежное решение Inpay является наиболее полезным и удобным именно для этой цели», – сказал Андресоо. По его словам, инновации не обязательно означают изобретение велосипеда, это может быть также и упрощение чего-либо и создание лучшего пользовательского опыта.

«Сегодня ясно, что жизнь без кошелька – это новая норма. Вот почему мы начали с создания мобильного приложения, и карта больше похожа на аксессуар, который сегодня не обязателен», – рассказал Андресоо. Чтобы использовать новое платёжное решение, вам необходимо загрузить приложение Inpay и создать учётную запись Inpay, что займёт всего пару минут. Виртуальную карту можно начать использовать сразу, осуществляя бесконтактные платежи Apple Pay (без платёжного лимита), а бесконтактная карта Mastercard будет отправлена домой по почте в течение 10 дней.

Inpay могут пользоваться клиенты всех банков, не меняя домашний банк. «Стратегия Inbank состоит не в том, чтобы переманивать клиентов из других банков или заменять чей-то домашний банк, а в том, чтобы предложить самую полезную карту для повседневных покупок с возможностью получать часть потраченных денег назад», – подчеркнул Андресоо.