Саар: нынешний кризис правительству явно не по зубам

После окончания первой волны коронавируса правительство уже несколько месяцев пребывает в параллельном мире, где COVID-19 окончательно побежден. Вся энергия коалиции направлена на травлю сельхозпроизводителей и зарубежных студентов, распределение крышевых денег, подготовку референдума по статусу семьи, уничтожение сферы туризма, списание долгов Центристской партии через ликвидацию Комиссии по надзору за финансированием партий и тому подобное. Здравомыслящие люди не понимают, как всё это может помочь в борьбе с эпидемией и смягчением последствий экономического кризиса.

«Распространение вируса напрямую связано с тем, что люди при легких симптомах идут на работу, чтобы не потерять в деньгах. Именно люди с невысокими доходами не могут себе позволить остаться дома и, рискуя своим и чужим здоровьем, отправляются на работу с насморком и кашлем», – отметил Индрек Саар.

По его словам, если бы заболевшим компенсация выплачивалась уже с первых трех дней, им не пришлось бы ходить на работу и заражать других. К сожалению, правительство уже долгое время прячет голову в песок и не хочет признавать необходимость выплаты компенсации уже с первого дня болезни.

Социал-демократы еще месяц назад внесли в производство парламента законопроект, который предлагает выплачивать компенсацию уже с первого дня и в объеме 80 процентов зарплаты. Сейчас возмещение выплачивается лишь с четвертого дня, да и то в объеме 70 процентов зарплаты.

По словам Саара, нынешнему правительству обуздание кризиса явно не по плечу. «Коалиция проспала многое из того, что уже давно нужно было сделать ради здоровья и жизней людей, ради экономики и всей страны.

«Например, до сих пор не прозвучал ясный и однозначный призыв носить маски, у работодателей нет четких инструкций на случай критической ситуации, деньги на покупку термокамер не выделены. Правительство ведет себя безответственно, мне стыдно за него. Имея миллиарды евро дешевых кредитов, найти несколько десятков миллионов евро на поддержку людей – не проблема», – подчеркнул Индрек Саар.