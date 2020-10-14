Фото ⟩ Нет, это не дача, а роскошная вилла под названием Cornelia

Этот привлекательный снаружи и удивительно красивый внутри загородный дом находится в Ляэне-Вирумаа, в прибрежном поселке Алтья, который упоминается в исторических источниках еще с 1465 года, передает Kodustiil.
Почти в 36 километрах от Раквере находится замечательная дача, отлично подходящая в качестве постоянного места жительства, находится в 36 километрах от Раквере. На участке площадью 2110 м2 три строения: жилой дом, надворная постройка и теплица.
На первом этаже построенного в 2019 году дома расположены веранда, коридор, просторная кухня, гостиная с камином, ванная и туалет, хозяйственное и техническое помещения.
На втором этаже две спальни, каждая со своей душевой и туалетом. На лестничной площадке оборудован маленький кабинет, Морской пляж находится на расстоянии всего 900 метров.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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