Ср, 14.10.2020
Нам нужно найти нефть, тогда Эстония будет жить хорошо. Виктор Васильев
Виктор Васильев

Фото ⟩ Нет, это не дача, а роскошная вилла под названием Cornelia

Suvila Altja rannakülas.

ФОТО: KV.EE

Этот привлекательный снаружи и удивительно красивый внутри загородный дом находится в Ляэне-Вирумаа, в прибрежном поселке Алтья, который упоминается в исторических источниках еще с 1465 года, передает Kodustiil.

Почти в 36 километрах от Раквере находится замечательная дача, отлично подходящая в качестве постоянного места жительства, находится в 36 километрах от Раквере. На участке площадью 2110 м2 три строения: жилой дом, надворная постройка и теплица.

Дача в деревне Алтья.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже построенного в 2019 году дома расположены веранда, коридор, просторная кухня, гостиная с камином, ванная и туалет, хозяйственное и техническое помещения.

Дача в деревне Алтья.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже две спальни, каждая со своей душевой и туалетом. На лестничной площадке оборудован маленький кабинет, Морской пляж находится на расстоянии  всего 900 метров. 

Дача в деревне Алтья.

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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