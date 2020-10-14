В школьной питьевой воде нашли колибактерию

По словам главы отдела окружающей среды Сааремааской волостной управы Берта Хольма, в образце воды все-таки они содержались в небольшом количестве. «Колиобразные бактерии встречаются во внешней среде — в богатой питательными веществами воде, почве, перегнивших растениях — и, как правило, они не становятся причиной заболевания людей, - сказал Хольм. - Их присутствие в воде указывает на то, что, вероятно, есть недостатки в водопроводной сети, например, поверхностные воды попадают в скважину».