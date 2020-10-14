В школьной питьевой воде нашли колибактерию

На прошлой неделе проба питьевой воды Пихтлаской школы показала, что вода содержит колиобразные бактерии и микроорганизмы, пишет Saarte Hääl.
По словам главы отдела окружающей среды Сааремааской волостной управы Берта Хольма, в образце воды все-таки они содержались в небольшом количестве. «Колиобразные бактерии встречаются во внешней среде — в богатой питательными веществами воде, почве, перегнивших растениях — и, как правило, они не становятся причиной заболевания людей, - сказал Хольм. - Их присутствие в воде указывает на то, что, вероятно, есть недостатки в водопроводной сети, например, поверхностные воды попадают в скважину».
Хольм говорит, что следует перепроверить состояние водопроводной сети и ликвидировать обнаруженные недочеты. «Следует взвесить возможность установки УФ-фильтра, он очищает питьевую воду от микроорганизмов», - сказал Хольм.
По данным заместителя волостного старейшины Сааремаа Хелле Кахм, в сотрудничестве с отделом окружающей среды волостной управы обсуждались различные возможности. «Я верю, что мы сможем разрешить эту ситуацию быстро и без каких-либо серьезных неудобств для школы», - сказала Кахм.
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