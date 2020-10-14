Танель Кийк: я настоятельно рекоменду провести каникулы в стране и в кругу семьи

Мари-Анне Хярма рассказала, что данные последних дней радуют, но нет никакой гарантии того, что стабильность и спад продолжатся. Она уточнила, что сложнее всего ситуация в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Если в первом заражаются на работе, то во втором - в школах.

Танель Кийк особо подчеркнул важность приближающихся каникул. Он призвал турфирмы прекратить создавать у людей иллюзию мнимой безопасности и заманивать их в поездки. В Европе ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. В Латвии показатели утроились, тяжелая обстановка и в других странах. Он настоятельно рекомендовал провести каникулы дома, в кругу родных. На свежем воздухе и с незатуманенным разумом.

Член правления Synlab Райнар Аамисепп уточнил, что тестирование в Эстонии поставлено на высочайший уровень. У нас его можно сделать быстрее и точнее, чем во многих странах. Он понимает, что люди хотят получать результаты еще быстрее, но это невозможно по техническим и логистическим причинам. А используемый сейчас тест специалист считает лучшим из имеющихся сегодня.

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