Игравшей в прятки девочке понадобилась помощь спасателей

В Рапламаа игравшая в прятки девочка провалилась между рулонами силоса и не могла выбраться сама, ее подружка ка быстро вызвала спасателей, которые и достали ребенка.
Во вторник вечером трое детей в деревне Тидувере волости Мярьямаа играли в прятки между силосными валками, сообщила в среду BNS пресс-служба Ляэнесского спасательного центра. Во время игры одна из девочек глубоко провалилась между рулонами и оказалась там в ловушке. У ее десятилетней подруги был телефон, по которому она сразу позвонила по номеру службы экстренной помощи и вызвала помощь.
Девочка смогла предоставить спастелям конкретную, точную и своевременную информацию по всему пути спасательной команды, и благодаря ее действиям и указаниям спасатели быстро достигли пункта назначения.
Волонтеры Вана-Вигала и профессиональные спасатели Мярьямаа раздвинули силосные рулоны и освободили ребенка. Скорая помощь проверила состояние здоровья девочки — травм она не получила.
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