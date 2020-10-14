Игравшей в прятки девочке понадобилась помощь спасателей

Во вторник вечером трое детей в деревне Тидувере волости Мярьямаа играли в прятки между силосными валками, сообщила в среду BNS пресс-служба Ляэнесского спасательного центра. Во время игры одна из девочек глубоко провалилась между рулонами и оказалась там в ловушке. У ее десятилетней подруги был телефон, по которому она сразу позвонила по номеру службы экстренной помощи и вызвала помощь.