Еще несколько школ переходят на дистанционное обучение, два детских сада закрывают

По данным Департамента здоровья, один положительный тест на коронавирус у человека, который связан с детским садом в Торма. «К сожалению, мы не можем уточнить, идет речь о ходящем в детский сад ребенке или о ком-то из персонала», - сказала руководитель южного региона Департамента здоровья Тийа Лухт.

Тем не менее, детский сад в Торма на данный момент закрыт, а школа переведена на дистанционное обучение.

Также известно, что завтра детский сад и школа в Паламузе перейдут на дистанционное обучение. «Действительно, по состоянию на сегодняшнее утро, в Паламузе добавился один зараженный коронавирусом», - подтвердила Лухт. Как и в случае с другими положительными тестами, Департамент здоровья не указывает, является ли зараженным работник, ребенок или родитель.

Расположенная в Йыгева Ваймаствереская школа с сегодняшнего дня перешла на дистанционное обучение. В школе не было установлено заражений, но есть люди, которые близко контактировали с заболевшим.

Директор школы Вяйно Линг сказал, что речь идет об ученики школы-интерната, поэтому школа отправила домой всех учеников школы-интерната. В Ваймаствереской школе учится 70 учеников, треть из которых во время обучения живет в школе-интернате.

Работающий в школьном здании детский сад еще открыт, но директор просит при возможности и оттуда забрать детей домой. «Уже за некоторыми детьми пришли», - уточнил он.

«К счастью, на следующей неделе начинаются школьные каникулы, поэтому за это время станет ясно, заразился ли кто-то еще и, исходя из этого, мы решим, как после каникул действовать дальше», - добавил Линг.

Также известно, что в волости Йыгева с завтрашнего дня переходит на дистанционное обучение и Сиймустиская начальная школа.

Тийа Лухт рекомендует жителям Йыгевамаа сократить количество выходов из дома и избегать многолюдных мест.