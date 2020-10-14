Застройщик воюет с городом из-за подземной парковки

По адресу Меривялья-теэ, 33 располагается длинный и узкий участок. От моря его отделает лишь небольшой сосновый бор. В течение длительного времени любители отдыхать у моря использовали данный клочок земли в качестве автомобильной парковки. Земельный участок неоднократно выставлялся на продажу, пока его не приобрела фирма Ülemiste Ärimaja OÜ, которая планирует в сотрудничестве со строительной компанией Rand ja Tuulberg возвести на этом месте офисное здание.

К несчастью для застройщика проезжавший мимо стройки старейшина Пирита Тынис Лийнат (Центристская партия) заметил, что деятельность нового собственника земли идет в разрез с утвержденной детальной планировкой. Лийнат направил на стройку сотрудников Строительного надзора, которые остановили все работы.

Член правления Ülemiste Ärimaja OÜ Тыну Кыухкна сообщил Postimees, что в настоящее время они заняты переоформлением документов для Таллиннского департамента городского планирования, а давать комментарии до завершения разбирательств они не намерены.

Стройка у дороги — как на ладони

В департаменте городского планирования пояснили, что застройщик неоднократно предлагал внести поправки в утвержденный проект здания, но поскольку они противоречили действующей планировке, их не одобрили.

«Когда проезжал мимо этого места, обратил внимание, что они не придерживаются детальной планировки. Строители самовольно стали реализовывать новый проект. И хоть соответствующее ходатайство и было подано властям, подобная деятельность, когда начинают строить до утверждения проекта, совершенно недопустима», - сообщил Лийнат.

Как и случае с другими проектами - камнем преткновения стали парковочные места. Согласно детальной планировке, застройщик обязуется построить и передать городу 64 парковочных места общего пользования. Для нужд арендаторов и гостей офисного здания должна быть построена подземная парковка на 133 места. Этими местами застройщик может распоряжаться по своему усмотрению.

В настоящее время ситуация такова, что строительство начали без возведения подземной парковки. Именно это и привлекло внимание Лийната. А также тот факт, что на сайте застройщика говорится, что парковка возможна рядом со зданием или вдоль дороги. Как районную управу, так и департамент городского планирования подобное положение дел не устраивает.

«Парковка в любом случае должна находиться под зданием. Это необязательно должен быть полностью подземный этаж. Парковка может находиться под землей, так сказать, наполовину. Когда застройщик делает предложение, его рассматривает состоящая из архитекторов и других специалистов комиссия, которая впоследствии дает свою оценку», - сообщил курирующий вопросы городского планирования вице-мэр Андрей Новиков (Центристская партия).

Он добавил, что у застройщика всегда имеется возможность вносить в проект небольшие поправки. «Если, например, убрать один этаж, соответственно, и парковочных мест можно построить меньше», - сказал он.

Утвердить задним числом не получится

Лийнат предположил, что опытный застройщик решил воспользоваться распространенным приемом, когда здание строят с игнорированием утвержденной детальной планировки и полученного разрешения на строительство, а потом пытаются задним числом узаконить внесенные изменения. «На это я лишь могу сказать, что у нас не 90-е, когда дела делались иначе», - заявил старейшина

Застройщику не удастся избежать требования построить подземную парковку даже в том случае, если он решит признать нынешнюю детальную планировку недействительной и заняться оформлением новой. Во-первых, с учетом всевозможных обсуждений и предусмотренных законом процедур на бумажную волокиту может уйти от трех до четырех лет. Во-вторых, после утверждения нынешней детальной планировки столичные власти ввели новые нормы для числа парковочных мест, согласно которым, в случае строительства здания львиная доля парковочных мест должна находиться под зданием, либо внутри него. «Худший вариант, когда стоят дома, а вокруг них море машин. Больше мы в Таллинне такого видеть не хотим», - неоднократно подчеркивал Новиков.