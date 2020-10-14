Мария Шарапова дебютировала в рейтинге богатейших женщин Америки

Она дебютировала в рейтинге, составленном авторитетным финансовым журналом Forbes, наряду с 34-летней американской певицей Леди Гагой.

Текущее состояние Шараповой оценивается в 200 миллионов долларов, что позволило ей расположиться на 87-й строчке.

33-летняя Мария ушла из тенниса в феврале 2020 года после почти двух десятилетий профессиональной карьеры и пяти титулов Большого шлема. Она занимает третье место среди спортсменок за всю историю по сумме заработанных призовых (39 млн), а еще около 300 млн ей принесли бизнес и спонсорские контракты.

Шарапова была самой высокооплачиваемой спортсменкой в ​​мире по версии Forbes 11 лет подряд, достигнув пика в 30 млн долларов в 2015 году. У россиянки есть свой бренд по производству конфет Sugarpova, объем продаж которого в 2019 году составил 20 млн долларов.