Ср, 14.10.2020
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Мария Шарапова дебютировала в рейтинге богатейших женщин Америки

Мария Шарапова

ФОТО: STR / AFP

Россиянка Мария Шарапова вошла в топ-100 рейтинга богатейших женщин США в возрасте до 40 лет, которые заработали свое состояние самостоятельно, пишет Newsru.

Она дебютировала в рейтинге, составленном авторитетным финансовым журналом Forbes, наряду с 34-летней американской певицей Леди Гагой.

Текущее состояние Шараповой оценивается в 200 миллионов долларов, что позволило ей расположиться на 87-й строчке.

33-летняя Мария ушла из тенниса в феврале 2020 года после почти двух десятилетий профессиональной карьеры и пяти титулов Большого шлема. Она занимает третье место среди спортсменок за всю историю по сумме заработанных призовых (39 млн), а еще около 300 млн ей принесли бизнес и спонсорские контракты.

Шарапова была самой высокооплачиваемой спортсменкой в ​​мире по версии Forbes 11 лет подряд, достигнув пика в 30 млн долларов в 2015 году. У россиянки есть свой бренд по производству конфет Sugarpova, объем продаж которого в 2019 году составил 20 млн долларов.

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