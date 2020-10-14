Выстрелил два раза в спину человека: 19-летнего нарушителя оставили на свободе

Из решения суда выясняется, что Кадарик 9 мая около 16 часов в Пярну у дома на бульваре Таммсааре, 18 умышленно дважды выстрелил из пневматического оружия в спину человека. Кроме того, он неоднократно ударил ногой по велосипеду жертвы, дважды кулаком по голове и один раз в левый глаз жертвы.

В рамках договорного производства суд признал Кадарика виновным в ненадлежащем физическом обращении и приговорил его к шести месяцам условного заключения, которое не придется отбывать за решеткой, если он в течение года и шести месяцев испытательного срока не совершит новое преступление. Также Кадарик должен выплатить пострадавшему 83,13 евро и покрыть государственные расходы на производство в размере 438 евро.

Кадарик уже не в первый раз в этом году предстает перед судом. За десять дней до стрельбы Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства признал его виновным в незаконном обороте большого количества наркотического и психотропного вещества: 26 апреля у него было 58 таблеток Ксанакс.

В апреле суд приговорил его в качестве меры воздействия к 60 часам общественно-полезных работ и двум годам контроля за поведением.