Ср, 14.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Выстрелил два раза в спину человека: 19-летнего нарушителя оставили на свободе

Выстрелил два раза в спину человека: 19-летнего нарушителя оставили на свободе

Пневматическое оружие. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi

Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства признал виновным 19-летнего Сандера Кадарика, который в мае этого года выстрелил в человека из пневматического оружия, пишет Pärnu Postimees.

Из решения суда выясняется, что Кадарик 9 мая около 16 часов в Пярну у дома на бульваре Таммсааре, 18 умышленно дважды выстрелил из пневматического оружия в спину человека. Кроме того, он неоднократно ударил ногой по велосипеду жертвы, дважды кулаком по голове и один раз в левый глаз жертвы.

В рамках договорного производства суд признал Кадарика виновным в ненадлежащем физическом обращении и приговорил его к шести месяцам условного заключения, которое не придется отбывать за решеткой, если он в течение года и шести месяцев испытательного срока не совершит новое преступление. Также Кадарик должен выплатить пострадавшему 83,13 евро и покрыть государственные расходы на производство в размере 438 евро.

Кадарик уже не в первый раз в этом году предстает перед судом. За десять дней до стрельбы Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства признал его виновным в незаконном обороте большого количества наркотического и психотропного вещества: 26 апреля у него было 58 таблеток Ксанакс.

В апреле суд приговорил его в качестве меры воздействия к 60 часам общественно-полезных работ и двум годам контроля за поведением.

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