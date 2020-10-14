Эстонские фермеры вынуждены продавать картофель по четыре цента за килограмм

- Экспорт: за 15-килограммовый мешок картофеля прелагают семь центов за кг
- В некоторых местах картофель продают в биг-бэгах за четыре цента за кг
- Коронавирус сильно ударил по сектору
В настоящее время фермеры вынуждены продавать картофель и по четыре цента за килограмм. С одной стороны, низкая закупочная цена связана с обвалом рынка из-за коронавируса, а, со второй стороны, урожай был хорошим по всей Европе и поэтому в этот раз за картофель фермерам предлагают меньше, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В этом году в Эстонии урожай картофеля отличался по регионам, в одних местах он был хорошим из-за дождей, в других — плохим из-за засухи. Однако самой большой головной болью тех, кто занимается выращиванием овощей, является нынешняя ситуация на рынке, когда за картофель и морковь платят в разы меньше, чем составляет их себестоимость.
Низкие цены
«Цена действительно оставляет желать лучшего, - подтвердил председатель совета
Эстонского центрального союза хуторян Калле Хамбург. - В то время как производители молока жалуются, что цена молока на 20% ниже себестоимости, оптовая цена картофеля сейчас в три раза ниже себестоимости. То же самое и с другими овощами — с морковью ситуация ничуть не лучше».
По мнению Хамбурга, проблема больше связана с рынком, чем с урожаем: «Может быть, фермеры, у которых скромный урожай, даже счастливы, ведь в нынешней ситуации они не делают так много пустой работы».
«Особенно потрясают цены экспорта: если речь идет о 15-килограммовых мешках, то тогда предлагают семь центов за килограмм, если же речь идет о тоннах в биг-бэгах — то четыре цена за килограмм», - рассказал Хамбург. По его словам, нет смысла работать, если товар стоит копейки.
«Конечно, урожай картофеля и других овощей не проблема собрать, но коронакризис и на нас наложил свой отпечаток, - подтвердил владелец хутора Яанумяэ Март Тимми. - Вопрос в том, будет ли все продано. Кроме того, несет ли эта работа экономическую выгоду. Самая серьезная проблема у нас с картофелем».
Тимми отметил, что у картофеля сейчас небывалая цена. «Те фермеры, у которых взяты кредиты, плачут, потому что не знают, как будут их выплачивать», - сказал Тимми, по словам которого, оптовая цена картофеля сейчас на месте составляет 10-12 евро, из которых следует вычесть три цента, чтобы доставить товар в Таллинн. «За такие деньги, которые предлагают за картофель, вряд ли можно оплатить работу сборщиков урожая», - добавил Тимми.
Слишком хорошее лето
По словам Тимми, в этом году урожай был хорошим во всей Европе — лето выдалось прекрасным. «В этом году нет такого, что чье-то несчастье стало для других счастьем», - сказал Тимми, по словам которого, например, в прошлом году в Польше был очень плохой урожай и картофель продавали туда. «В этом году вряд ли кто-то из Эстонии сможет что-нибудь продать в другие страны. И сектор HORECA стал для нас почти несуществующим», - поведал он.
Также снизилось потребление, ведь как туристический сектор, так и рестораны и места общепита потеряли большую часть клиентов. Тренд потребления людей дома немного изменился, в магазин все чаще ходят за промышленными готовыми продуктами. Обычная эстонская еда ушла на второй план», - объяснил Тимми.
Продукция хутора Яагумяэ делится на четыре части: зерновые культуры, свиноводство, картофель и другие овощи. «Так разумнее. Иногда дела лучше обстоят с одним, иногда с другим — в итоге мы имеем хоть кое-какую стабильность», - сказал Март Тимми. Его первый сын — Таймар Тимми — занимается на хуторе Яагумяэ торговлей, а второй сын — Тармо Тимми — сельскохозяйственной частью.
Хутор Яагумяэ выращивает картофель на 105 гектарах, другие овощи — на 110 гектарах, их которых 56 гектаров — это капуста, 12 гектаров — тыква, 14 гектаров — морковь и брюква, десять гектаров — свекла, также в небольшом количестве выращивают лук-порей. В общей сложности хозяйство ведется на 1500 гектарах.
Выращивающий в волости Ряпина в Пыльвамаа картофель Эльмет Коддала сказал, что собрал весь урожай. «Урожай в этом году скорее неважнецкий», - признал он, добавив, что это было связано с тем, что хутор пережил засуху в крайне неудачный период.
«Весной было холодно и картофель поздно взошел, - отметил Коддала. - Если в прошлом году погода была, как по заказу, то в этом году урожай был плохим». Коддала выращивает картофель на 35-40 гектарах. Фермер собрал с одного гектара в среднем 35 гектаров.
Влияние пандемии
Коддала подтвердил, что пандемия оказала негативное влияние на фермеров: «Продажи сейчас никакие. Рестораны закрыты, суда не ходят — торговля есть только тогда, когда торговые сети что-то покупают. Эта обусловленная пандемией цепная реакция дошла до нас и сейчас идет борьба за выживание».
По словам фермера, сейчас закупочная цена составляет 10-11 центов за килограмм. «Такое чувство, что тем, кто выращивает картофель, скоро самим придется доплачивать», - добавил Коддола, который занимается сельским хозяйством более 15 лет.
Хамбург сказал, что сектор отелей, ресторанов и кейтеринга, то есть HORECA в этом году рухнул преимущественно из-за коронакризиса. «Продажи чищенного картофеля прежде имели большое значение. Теперь картофель, который производили для очистки, придется сбывать на прилавках магазинов», - сказал Хамбург.
По словам председателя совета Эстонского центрального союза хуторян, урожайность в Эстонии была разной, в одних регионах осадки были в одно время, в других — в другое — если во время образования клубней шли дожди, то и урожай был хорошим.
«Кое-где в июле была засуха, в других местах за сутки выпадало боле ста миллиметров осадков, которые вымывали удобрения и затапливали те части поля, которые находятся в низине. Ситуация по регионам может сильно разнится, так, например, некоторые фермеры говорят о рекордном урожае», - сказал Хамбург.
Обычно бывает так, что если в одной стране урожай лучше, чем в другой, то появляется возможность экспорта. «Однако в этом году на экспортных рынках нам ничего не светит, - считает Хамбург, - В Европе с HORECA такие же проблемы. А, кроме того, стоит сказать о промышленности, поскольку во время весенней пандемии крахмальные фабрики тоже встали. В Европе много промышленного картофеля было также отправлено в лес».
По словам Хамбурга, на самом деле паника возникает каждую осень, независимо от того, был год в плане урожая хорошим или плохим. «Ясность наступает зимой или под Новый год, так как картофель — это такая культура, которую необходимо реализовать к концу года. Тогда на рынке наступает затишье», - заключил он.