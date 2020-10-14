Эстонские фермеры вынуждены продавать картофель по четыре цента за килограмм

В этом году в Эстонии урожай картофеля отличался по регионам, в одних местах он был хорошим из-за дождей, в других — плохим из-за засухи. Однако самой большой головной болью тех, кто занимается выращиванием овощей, является нынешняя ситуация на рынке, когда за картофель и морковь платят в разы меньше, чем составляет их себестоимость.

Низкие цены

«Цена действительно оставляет желать лучшего, - подтвердил председатель совета

Эстонского центрального союза хуторян Калле Хамбург. - В то время как производители молока жалуются, что цена молока на 20% ниже себестоимости, оптовая цена картофеля сейчас в три раза ниже себестоимости. То же самое и с другими овощами — с морковью ситуация ничуть не лучше».

По мнению Хамбурга, проблема больше связана с рынком, чем с урожаем: «Может быть, фермеры, у которых скромный урожай, даже счастливы, ведь в нынешней ситуации они не делают так много пустой работы».

«Особенно потрясают цены экспорта: если речь идет о 15-килограммовых мешках, то тогда предлагают семь центов за килограмм, если же речь идет о тоннах в биг-бэгах — то четыре цена за килограмм», - рассказал Хамбург. По его словам, нет смысла работать, если товар стоит копейки.

«Конечно, урожай картофеля и других овощей не проблема собрать, но коронакризис и на нас наложил свой отпечаток, - подтвердил владелец хутора Яанумяэ Март Тимми. - Вопрос в том, будет ли все продано. Кроме того, несет ли эта работа экономическую выгоду. Самая серьезная проблема у нас с картофелем».

Тимми отметил, что у картофеля сейчас небывалая цена. «Те фермеры, у которых взяты кредиты, плачут, потому что не знают, как будут их выплачивать», - сказал Тимми, по словам которого, оптовая цена картофеля сейчас на месте составляет 10-12 евро, из которых следует вычесть три цента, чтобы доставить товар в Таллинн. «За такие деньги, которые предлагают за картофель, вряд ли можно оплатить работу сборщиков урожая», - добавил Тимми.

Слишком хорошее лето

По словам Тимми, в этом году урожай был хорошим во всей Европе — лето выдалось прекрасным. «В этом году нет такого, что чье-то несчастье стало для других счастьем», - сказал Тимми, по словам которого, например, в прошлом году в Польше был очень плохой урожай и картофель продавали туда. «В этом году вряд ли кто-то из Эстонии сможет что-нибудь продать в другие страны. И сектор HORECA стал для нас почти несуществующим», - поведал он.

Также снизилось потребление, ведь как туристический сектор, так и рестораны и места общепита потеряли большую часть клиентов. Тренд потребления людей дома немного изменился, в магазин все чаще ходят за промышленными готовыми продуктами. Обычная эстонская еда ушла на второй план», - объяснил Тимми.