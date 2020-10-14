В Эстонию с официальным визитом прибудет президент Болгарии

19 октября президент Радев примет участие в Саммите трех морей, во вторник состоится официальная церемония приема перед канцелярией президента Эстонии и встреча президентов Радева и Керсти Кальюлайд, сообщила в среду BNS пресс-служба канцелярии президента. Затем Радев встретится с премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом.

В ходе визита президент Болгарии также посетит Центр киберсотрудничества НАТО и Презентационный центр э-Эстонии.

19 октября в Эстонии состоится виртуальный Саммит трех морей, в котором примут участие несколько глав государств Восточной и Центральной Европы, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и госсекретарь США Майк Помпео. В Таллинн прибудут президенты Болгарии и Польши.

Болгария будет организатором следующего Саммита трех морей. На предстоящей в понедельник пресс-конференции президент Кальюлайд передаст президенту Радеву символическое право на проведение Саммита трех морей.