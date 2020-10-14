Россия вошла в Совет ООН по правам человека, вызвав возмущение США

Россия выбыла из СПЧ ООН в октябре 2016 года. Тогда страна не смогла переизбраться в его состав на второй срок, уступив по результатам голосования Венгрии и Хорватии.

Избрание России, Китая и Кубы в Совет ООН по правам человека вызвало отповедь госсекретаря США Майкл Помпео, который заявил, что такой шаг подтверждает правильность решения о выходе из Совета Соединенных Штатов. Его цитирует ТАСС.

Помпео заявил, что перед выходом из СПЧ в июне 2018 года США призывали страны-члены ООН реформировать Совет. "К сожалению, эти призывы остались без внимания, и сегодня ГА ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу. В 2019 году была избрана Венесуэла. Этот отбор только больше подтверждает [правильность] решения США выйти и использовать другие площадки и возможности для защиты и продвижения общечеловеческих прав", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой Госдепа. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус также заявила в Twitter, что избрание Китая, России и Кубы в СПЧ "превращает миссию Совета в фарс".