Кокорин и Мамаев подадут кассационную жалобу на решение суда

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы хавбека «Ростова» Павла Мамаева, сообщил, что вскоре будет подана кассационная жалоба по делу его клиента, форварда «Спартака» Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого, пишет Sports.
«Собираемся подавать дополнительную кассационную жалобу, в ближайшее время это сделаем. Возможно, уже на следующей неделе.
Все уже готово и согласовано с адвокатами остальных фигурантов дела. Думаю, что она будет рассмотрена не ранее декабря месяца», – сказал юрист.
В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе.
Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева – к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.
В августе Мосгорсуд отменил приговор Протасовицкого, Кириллу Кокорину и Мамаева по статье «Хулиганство». Приговор Александра Кокорина оставили без изменений.