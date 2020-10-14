Кокорин и Мамаев подадут кассационную жалобу на решение суда

«Собираемся подавать дополнительную кассационную жалобу, в ближайшее время это сделаем. Возможно, уже на следующей неделе.

Все уже готово и согласовано с адвокатами остальных фигурантов дела. Думаю, что она будет рассмотрена не ранее декабря месяца», – сказал юрист.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе.

Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева – к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.