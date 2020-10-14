Известный эстонский стартап открывает офис в Берлине

Шрезенмайер будет отвечать за глобальные продажи, маркетинг, поддержку клиентов и партнерские отношения Pipedrive, сообщила в среду BNS пресс-служба предприятия.

Шрезенмайер ранее консультировал Pipedrive и организовал маркетинговый отдел компании, до прихода в консультационный бизнес он был членом совета директоров фирмы Spark Networks, управляющей различными сайтами знакомств почти в 30 странах.

Pipedrive - компания по разработке программного обеспечения для управления продажами, основанная в 2010 году Тимо Рейном, Урмасом Пурде, Рагнаром Сассем, Мартином Хенком и Мартином Таюром. Инструменты продаж Pipedrive используют более 90 000 компаний в более чем 150 странах.