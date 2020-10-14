Европейские рынки акций растут вопреки опасениям по поводу коронавируса

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 поднялся на 0,22% и составил 371,78 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 к этому времени вырос на 0,46%, германский DAX - на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,2%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 0,78% и 0,79% соответственно.

В центре внимания участников рынков остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторов встревожили новости о приостановке испытаний двух препаратов в США из соображений безопасности.

Американская Johnson & Johnson (SPB: JNJ) во вторник сообщила, что приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за "необъяснимой болезни", поразившей участника испытаний. В конце сентября J&J начала третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавируса. Фармкомпания Eli Lilly and Co также сообщила, что приостановила испытания препарата на основе антител.

С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на утро среды зафиксировано 38 млн 66 тыс. 297 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 264 тыс. 771, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Университет сообщил, что число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру среды до 1 млн 85 тыс. 411 против 1 млн 80 тыс. 680 на утро вторника, излечились более 26 млн. человек.

Инвесторы также оценивают перспективы для мировой экономики. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку динамики мировой экономики в 2020 году: ее снижение будет менее существенным в текущем году - 4,4% вместо ожидавшихся в июне 4,9%. Такая оценка приводится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent), опубликованном МВФ во вторник.

Статданные, обнародованные в среду, показали, что темпы роста промышленного производства в еврозоне значительно замедлились в августе.

Объем промышленного производства в августе вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В июле показатель увеличился на 5%, а не на 4,1%, как сообщалось ранее.

Относительно августа 2019 года промпроизводство упало на 7,2%. Годовое снижение показателя в июле было пересмотрено до 7,1% с 7,7%.

Аналитики в среднем ожидали роста показателя в августе в помесячном выражении на 0,8% и снижения в годовом на 7,2%, сообщает Trading Economics.

В среду дешевеют акции авиакомпаний. Цена бумаг International Consolidated Airlines снижается на 0,6%, Deutsche Lufthansa - на 1,9%, Ryanair - на 1,1%.

Котировки акций нидерландской ASML Holding уменьшаются на 1,1%, хотя крупнейший в Европе производитель оборудования для выпуска чипов отчитался о большем, чем ожидалось, росте чистой прибыли в третьем квартале и подтвердил прогноз на 2020 год, сообщив, что у него не было каких-либо серьезных сбоев в работе из-за пандемии коронавируса.

Акции TomTom дорожают на 4,8%, несмотря на то, что нидерландский производитель систем навигации отчитался об увеличении чистого убытка в третьем квартале и предупредил о существенном падении годовой выручки.