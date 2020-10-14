Картина дня: десятки новых случаев заражения, преступникам усложнят жизнь и проблемы иностранного бизнесмена

Банк закрыл расчетный счет: эстонский бизнес иорданца оказался под ударом

Приехавший в Эстонию из Иордании Махмуд Ахмед (32) и занимавшийся продажей корма для скота столкнулся с серьезными проблемами, когда задумался об открытии нового завода: банк SEB закрыл банковские счета его предприятия. «Даже и не знаю, смогу ли я дальше тут работать», - поведал обеспокоенный Ахмед, а также добавил, что вскоре ему придется переводить деньги своим работникам и бизнес-партнерам с личного банковского счета, поскольку у него отсутствует доступ к деньгам предприятия. Читать далее...

Застройщик воюет с городом из-за подземной парковки

Строительство нового офисного здания на улице Меривялья-теэ в Таллинне было остановлено Строительным надзором, поскольку, по оценке городских чиновников, деятельность застройщика противоречит утвержденной детальной планировке и выданному разрешению на строительство. Читать далее...

Танель Кийк: я настоятельно рекоменду провести каникулы в стране и в кругу семьи

Министр социальных дел Танель Кийк, заместитель генерального директора Департамента здоровья по вопросам охраны здоровья Мари-Анне Хярма и член правления SYNLAB Eesti Райнар Аамисепп рассказали на совместной пресс-конференции о последних данных распространения коронавируса в Эстонии. Читать далее...

В Эстонии диагностировано сорок новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1654 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 40 дали положительный результат. Читать далее...

Эстонские фермеры вынуждены продавать картофель по четыре цента за килограмм

В настоящее время фермеры вынуждены продавать картофель и по четыре цента за килограмм. С одной стороны, низкая закупочная цена связана с обвалом рынка из-за коронавируса, а, со второй стороны, урожай был хорошим по всей Европе и поэтому в этот раз за картофель фермерам предлагают меньше. Читать далее...

Педофилам, убийцам и насильникам запретят менять имена

Вчера Министерство внутренних дел представило законопроект нового Закона об именах, самым главным изменение которого станет запрет на смену имени для людей, совершивших тяжкие преступления. Читать далее...

Пятилетний Павел нуждается в нашей помощи: у него лимфома, на лечение необходимо минимум 70 000 евро

Пятилетний Павел, у которого диагностирован рак, просит помощи добрых людей, чтобы продолжить лечение в Университетской клинике Дюссельдорфа в Германии. Читать далее...

Еще несколько школ переходят на дистанционное обучение, два детских сада закрывают

Департамент здоровья сообщил сегодня, что в Йыгевамаа за сутки прибавилось шесть случаев заражения коронавирусом. По данным Tartu Postimees, из-за заболевших и их близких контактов на дистанционное обучение переведены несколько йыгевамааских школ и закрыты два детских сада. Читать далее...

Выживший при крушении «Эстонии» англичанин требует правды: хочу наконец получить ответы от своего правительства

Англичанин Пол Барни — один из 137 человек, которым удалось выжить при крушении парома «Эстония» в 1994 году. Теперь давший интервью британскому изданию Барни хочет получить от своих властей ответы на вопросы. Читать далее...

Гуру ИТ в студии Postimees: не сдает ли Эстония своих позиций? Почему специалисты бегут из Америки?

Гость студии – Олег Швайковский, ветеран IT-сектора, стоявший у истоков создания электронного государства, член правления компании Nortal, недавно признанной лучшим предприятием Эстонии. Прожив три года в Америке, успешный бизнесмен Олег Швайковский вернулся обратно в Эстонию. Почему? Смотрите интервью!

Puhka Eestis, или Отдых на колесах

Этой весной жители Таллинна Юлия и Урмо поняли, что из-за пандемии коронавируса не смогут отправиться на отдых за границу, но решили не унывать и потратили отложенные на отпуск деньги на покупку каравана. Читать далее...

Белорусы массово забирают деньги со счетов в банках

По данным Нацбанка Республики Беларусь, с января по октябрь объем рублевых депозитов физлиц сократился на 555,1 млн рублей, а валютных депозитов - на 1 млрд 372,8 млн долларов. Читать далее...

В школьной питьевой воде нашли колибактерию

На прошлой неделе проба питьевой воды Пихтлаской школы показала, что вода содержит колиобразные бактерии и микроорганизмы. Читать далее...