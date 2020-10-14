Таллинн впервые инициировал проект народного бюджета

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, народным бюджетом город хочет побудить жителей больше задумываться о развитии городской среды и дать им дополнительную возможность предложить новые идеи и участвовать в принятии решений.

«Народный бюджет позволит в следующем году осуществить в каждом районе города проекты, которые предложат и выберут сами жители, - пояснил Михаил Кылварт. – Безусловно, с помощью этих средств можно найти решения по проблемным аспектам и каждый горожанин сможет внести в это свой вклад. Как крупнейшее самоуправление, мы должны считаться с особенностями каждого района города и именно поэтому мы ожидаем отдельные предложения по районам. Прежде всего мы привлечем к процессу обсуждения народного бюджета советы районов, впоследствии проект будет передан на обсуждение и утверждение в горсобрание».

«Мы хотим сделать народный бюджет доброй традицией, когда идеи горожан ежегодно будут воплощаться в новые проекты городской среды», - отметил Кылварт.

В каждом районе будет осуществлен один проект, стоимость которого в среднем 100 000 евро, а предельные суммы, распределяемые по районам, зависят от числа их жителей. Таким образом 75% общего объема будут распределены между районами поровну, и 25% – пропорционально, исходя из числа жителей района по состоянию на 1 июля текущего года.

Представляемые проекты должны отвечать следующим условиям: идеи должны укладываться в рамки предусмотренного бюджета; должна быть возможность осуществить работы в течение 2021 года. Наряду с этим, объект должен быть общественным и положительно влиять на городскую среду.

В ходе делопроизводства по народному бюджету каждый может предложить свои идеи как на сайте Таллинна, так и в бумажном виде в бюро обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7), или в залах обслуживания районных управ.

Представленные идеи будет оценивать состоящая из специалистов экспертная комиссия. Она будет производить первичное отсеивание идей, которые невозможно реализовать, или которые не отвечают критериям народного бюджета. При необходимости, авторы смогут дать дополнительные разъяснения и отвечать на вопросы экспертной комиссии.

Затем состоится презентация, обсуждение и голосование по идеям, которые прошли комиссию. Число идей, прошедших экспертную комиссию, не ограничено.

Идеи, которые в дальнейшем будут реализованы, определятся по итогам голосования, в котором смогут принять участие лица старше 14 лет, являющиеся на основании данных регистра народонаселения жителями Таллинна. Проголосовать можно будет не более чем за две понравившиеся идеи в районе по месту жительства.

После голосования идеи будут распределены по количеству голосов, набранных в конкретном районе. Победившие в голосовании работы будут реализованы при условии, что работа набрала по меньшей мере 500 голосов в Кристийне, Нымме и Пирита, 1000 голосов в Хааберсти, Мустамяэ, Кесклинне и Пыхья-Таллинне и 1500 голосов в Ласнамяэ.

Сбор идей с рамках народного бюджета планируется запустить в середине ноября, голосование должно начаться во второй половине января 2021 года. Общий объем народного бюджета будет утвержден горсобранием при принятии соответствующего годового бюджета.