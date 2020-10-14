Eesti Energia разделяет компанию Elektrilevi и устремляется на зарубежный рынок

Вместо Elektrilevi с 1 января начнут работать две компании, одна из них сохранит название Elektrilevi, а другая будет называться Enefit Connect. «Elektrilevi продолжит предлагать услуги распределительной сети, регулируемые государством», - сказал Postimees руководитель компании Яанус Тийсвенд.

Изменившиеся регуляции

Тийсвенд, который с нового года начнет руководить новой фирмой, признается, что одна из причин разделения компании — изменение регуляций, которые более не позволяют предлагать все услуги одному предприятию. В таком случае компания распределительной сети не может предлагать с 1 января услуги по подзарядке электромобилей.

Таким образом, вступающая с нового года директива Европейского Союза заставила бы Elektrilevi отказаться от зарядной сети ELMO, приобретенной компанией в 2018 году. Разделение компании на две части позволит избежать этого. Однако это не единственная часть Elektrilevi, которая перейдет в новую компанию.

«Elektrilevi продолжит предлагать своим клиентам качественную услугу по распределению электроэнергии по разумной цене, которую мы будем развивать год за годом, делая электросеть более устойчивой к погодным условиям, - сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. - Enefit Connect хочет вывести на рынок новые полезные решения, которые принесут пользу как клиентам, так и обществу в целом. С этим изменением мы можем поддерживать и добавлять новые продукты и услуги, которых ожидает клиент».

Создание отдельной компании Тийсвенд оправдывает, с одной стороны, стремительным развитием технологий. «Электроэнергетическая система в целом становится совершенно другой», - отметил он, приводя в пример, как возобновляемые источники энергии и связанные с ними потребности влияют на техническую сторону сети и требования к ней.

Несколько новых решений

С развитием технологий Elektrilevi создала ряд услуг, которые включают в себя повышение надежности снабжения, например, для больниц и некоторым промышленных предприятий, а также аккумуляторные решения. Теперь заботу об этом возьмет на себя Enefit Connect.

Создаваемая компания Enefit Connect также нацелена на зарубежные рынки. На самом деле Elektrilevi уже работает за границей, предлагая, например, проектирование и установку систем автоматизации сети в Финляндии. Также сейчас Elektrilevi предлагает услуги по освещению в Эстонии, Латвии, Литве и Польше (которые компания вместе с Финляндией считает своими родными рынками). Компания управляет уличным освещением в Таллинне и Тарту, а также предлагает компаниям услуги внутреннего освещения.

Кроме того, Тийсвенд обещает следить за всеми видами цифровых решений, которые становятся доступными по мере совершенствования технологий. «Эстония зачастую является хорошей площадкой для тестирования таких решений», - сказал он.