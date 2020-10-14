Пригожин подал новые иски на 10 млн рублей к Навальному и Соболь за "ворюгу" и "тухлятину"

Иск в отношении Навального связан с его июльским постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина. При этом деньги Пригожина названы деньгами, заработанными "на поставках тухлятины в детские сады и школы", а сам Пригожин назван "ворюгой". "Указанные сведения не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца", - говорится в заявлении, передает NEWSru.com.

Иск к Соболь связан с ее комментарием порталу Znak.com, в котором Соболь заявила, что Пригожин связан с комбинатом питания "Московский школьник", которая поставляет еду для детей в учебные учреждения и давала оценки качеству еды. По ее словам, Пригожин "травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета".

"В данной публикации содержатся сведения, которые не соответствуют действительности, порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца, носят оскорбительный характер", - отмечается в исковом заявлении. Бизнесмен просит опровергнуть утверждения Навального и Соболь и взыскать с каждого по 5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

В пресс-службе Симоновского суда, куда Пригожин подал иск в отношении Соболь, сообщили РБК, что, согласно сведениям электронной системы документооборота, заявление бизнесмена пока в суд не поступило. Об этом же сообщили и в пресс-службе Люблинского суда, куда был направлен иск против Навального. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, а также к Любови Соболь.

Напомним, за последние два года компании, связанные с Евгением Пригожиным, неоднократно подавали иски против Фонда борьбы с коррупцией, его главы Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь. В ФБК считают это местью за расследования деятельности Пригожина - в частности, фонд обвинил бизнес-структуру "повара Путина" в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышке дизентерии среди детей и подростков.

Несмотря на то что один из судов признал компанию Пригожина виновной и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших, в октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по 29 миллионов 200 тысяч рублей. Арбитражный суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов. После этого были арестованы банковские счета ФБК, Навального и Соболь.

В конце июля Навальный заявил, что ликвидирует ФБК из-за этого судебного решения. В ответ на это Пригожин перевел на счет ФБК 1 млн рублей "в качестве пожертвования". Навальный позднее сообщил, что ФБК вернул деньги Пригожину.