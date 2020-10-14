Глаз урагана: эстонский рынок недвижимости продолжает штормить

Представим себе, как выглядит ураган: в середине бурных волн и штормового ветра всегда есть чистая и спокойная область – так называемый глаз урагана. Когда вы попадаете в шторм, то сначала видите только ветер и воду, но затем наступает тишина, небо становится ясным, а погода прекрасной. Шторм неожиданно стих, но это только видимость затишья, и незамедлительно наступает вторая часть шторма, которая обычно хуже и разрушительнее первой.

Рядом со штормом всегда есть тихая заводь

Люди являются частью природы, и человеческие отношения тоже можно описать законами природы. Экономика, как и рынок недвижимости, подчиняется той же системе законов, посредством которой люди и природа взаимодействуют друг с другом на протяжении миллионов лет. Штормы в экономике - это ни в коем случае не художественные образы, а процессы, которые на самом деле происходят и протекают так же, как природные штормы. Возникновение штормов на рынках недвижимости - реальное и наблюдаемое ранее явление.

Как это выглядит на рынке недвижимости? Кажется, что в преддверии крупного кризиса все летит под откос: цены падают, покупатели пропадают, стройки замораживают, заказы на строительство исчезают, запросы на финансирование сокращаются и так далее. Кризис все ближе и ближе, но внезапно все, что вчера рушилось, начинает стабилизироваться и даже идти вверх на фоне негативных общеэкономических показателей. Рынок недвижимости становится как бы райским островом посреди всеобщего хаоса. Но это восстановление продлится недолго, вскоре рынок постигнет второй удар, куда более сильный.

Харьюмаа - лучший индикатор динамики шторма

Чтобы получить наиболее полное представление о динамике рынка недвижимости, важно взять за основу территорию, где сосредоточена большая часть спроса и предложения, где действуют финансисты и где строятся новые объекты. В такой среде экономические силы проявляются наиболее отчетливо, и рыночных аномалий становится меньше. В Эстонии таким регионом является Харьюмаа. Чтобы получить как можно больше объектов недвижимости для сопоставления, мы проанализировали рынок квартир в новых домах. Одним из хороших исходных данных для оценки ситуации является анализ выставленных на продажу квартир.

Анализ объявлений о продаже новых квартир в Харьюмаа показывает, что в марте медианная цена предложения составляла почти 150 000 евро. Из-за пандемии рынок оказался под давлением, и к началу июня цена упала до 143 000 евро. Затем цены стали потихоньку восстанавливаться, и сегодня мы вернулись к границе в 150 000 евро. Значит ли это, что кризис закончился и мы снова на подъеме?

На рынок недвижимости влияет многое

Рынок недвижимости сложен и многогранен. Понятно, что в кризисном цикле больше факторов, чем колебания цен. Последнее может быть связано с третьими обстоятельствами. Одним из примеров является медианная площадь квартир в Харьюмаа, которая в течение нескольких недель оставалась стабильной и составляла 61 квадратный метр, а медианная цена при этом упала. Может ли изменение медианной цены быть вызвано изменением размера предлагаемых квартир, а не являться основанием для прогноза новой волны кризиса? Существует множество влияющих на рынок факторов, и четкий прогноз на будущее сделать невозможно, ведь никто не является ясновидящим.