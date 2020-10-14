Ущерб в тысячи евро: жителей Эстонии обманывают по всем фронтам

Это лишь один пример мошеннических схем, жертвами которых становятся люди в последнее время, пишет Tartu Postimees.

В этом году в Тартуское отделение полиции поступило больше сообщений о различных видах мошенничества, чем в прошлом году. Выманенные мошенниками суммы варьируются от нескольких сотен до тысяч евро, а в общей сложности жители Тарту потеряли более трехсот тысяч евро.

Рост мошенничества

В этом году в Тартуском отделении полиции зарегистрировано почти двести случаев мошенничества, что вполовину больше, чем по состоянию на конец сентября прошлого года. Мошенничеством считается действие, когда у человека намеренно создают ложное представление о реальных обстоятельствах и этой деятельностью получают материальную выгоду. Например, сюда относятся и случаи, когда мошенник входит в доверие к жертве, представляясь работником банка.

Также растет число разнообразных инвестиционных и компьютерных мошенничеств, которые совершают как по телефону, так и по электронной почте: в этом году было зарегистрировано около сотни случаев, по сравнению с тридцатью за тот же период прошлого года. Связанных с получением кредитов мошенничеств в этом году было зафиксировано 87 случаев, а за этот же период прошлого года — 25.

Майор полиции Тартуского отделения Юллар Сымера разделяет мошеннические звонки и письма на три вида. Первая самая большая группа — мошенники, которые представляются банковскими работниками.

Второй тип в полиции называют любовными мошенничества — это значит, что представившийся, например, иностранным военным мошенник начинает в интернете общаться с женщинами, которые влюбляются в него. После этого «военный» нуждается в помощи для поездки в Эстонию или для отправки какой-то ценной посылки и уговаривает женщин сделать денежные переводы, но в итоге нет ни мужчины, ни посылки.

«Вместо обещанной любви забирают деньги, и после остается только душевная боль», - говорит Сымера.

Третий тип — инвестиционные мошенничества. Жертвам предлагают возможность быстро разбогатеть, но для достижения этого надо сначала самим заплатить. «Люди доверчиво совершают переводы и позже осознают, что денежные потоки на них не проливаются», - отмечает Сымера.

Различные жертвы

Определенного типа людей, которые становятся жертвами мошенников, по словам Сымера, нельзя выделить, но представляющиеся банковскими работниками мошенники обычно говорят на русском языке и охотятся на русскоязычных жителей страны.

Нельзя также сделать вывод, что обмануть можно только людей, находящихся на трудном жизненном этапе. «Были случаи, когда жертвами мошенничества становились руководители компаний или совершенно обычные отцы семейства и домохозяйки. Но бывают также случаи, когда используют людей с асоциальным образом жизни или любителей выпить», - сказал Сымера.

Выходя на след находящихся в Эстонии мошенников, полиция начинает производство, у ей удается добраться, например, до мошенников из Латвии, Литвы, Германии и Польши, но гораздо сложнее с мошенниками из третьих стран. Если телефонный звонок поступает из какой-нибудь африканской страны, добраться до виновника очень трудно или и вовсе невозможно, отмечает полицейский.

Люди должны помнить, что если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, это обман, подчеркивает Сымера и рекомендует всегда сохранять трезвость ума.

Работники банков обычно говорят на нескольких языках, и если человек говорит, что общается только на русском, это должно стать первым сигналом. Также работник никогда не спрашивает по телефону банковские данные человека и не заходит за клиента в интернет-банк.

Если делаете банковский перевод, всегда проверяйте историю предприятия, которому вы переводите деньги.