Greenpeace о результатах проб с Камчатки: версий много, но остановиться на одной пока не удается

Как говорится на сайте Greenpeace, в пробах морской и речной воды и биоматериалов (моллюски, крабы), взятых на Камчатке, обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие и некоторые другие соединения, а также вещества, которые могут входить в состав биопестицидов. Также в пробах было установлено присутствие ряда металлов, в том числе соединений ртути, бора, ванадия, селена на уровне предельно допустимой концентрации. Цианидов и хлорорганических пестицидов выявлено не было.

«На сегодня ни одно из установленных в пробах госорганов или Гринпис соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло вызвать наблюдаемые серьезные последствия. Это означает, что в поиске причины экологической катастрофы пока остаются обе версии - как техногенная, так и природная. Программа исследований и отбора проб продолжается, поскольку на сегодня ни одна из версий не объясняет произошедшего», - говорится в сообщении Greenpeace.

Кроме того, продолжается исследование других версий, включая попадание в воду пестицидов, в том числе с Козельского полигона, ракетного топлива или окислителя, сброс вредных веществ с судов, воздействие захороненных на дне океана вредных веществ, а также версия вулканической и иной геотермической активности. Также исследуется версия, связанная с массовым цветением водорослей, причиной чего, в свою очередь, может быть поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата. Поэтому российское отделение Гринпис также предлагает изучить влияние климатических факторов, которые могли бы спровоцировать экологическое бедствие.

Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков заявил, что активисты направили в Федеральное медико-биологическое агентство и ряд других государственных институтов предложения о взаимодействии в связи с инцидентом на Камчатке.

«В процессе поиска причин случившегося на Камчатке был обнаружен ряд опасных объектов, которые если не сейчас, то в будущем могут стать причиной новых экологических проблем в регионе. При любом результате исследований региональные и федеральные власти должны начать реализацию программы по ликвидации накопленного экологического вреда в Камчатском крае», - заявил Яблоков, предложив установить и проверить все известные источники возможного поступления загрязняющих веществ и не допустить ущерба в будущем.

В интервью порталу «7x7» Яблоков уточнил, что версии сейсмической активности и ЧП на нефтяных танкерах, ранее также упоминавшиеся властями, можно признать несостоятельными уже сейчас. «Сейчас мы разрабатываем две основные группы версий: цветение водорослей и утечка с неизвестного полигона отходов или военного объекта. Военные все отрицают, но мы поняли, что верить никому нельзя. Все нужно перепроверять. Эта история вскрыла то, что на всем побережье Камчатки есть большое количество опасных объектов. И если не сейчас, то в будущем они могут стать причиной экологических катастроф», - заявил эксперт. По его словам, помимо уже проверенных Козельского и Радыгинского полигонов исследуются еще два местных безымянных полигона и бывшая свалка Петропавловска-Камчатского на озере Приливное.

Яблоков также уточнил, что окончательное установление причин инцидента зависит от результатов проб воды, донных отложений и морских организмов. «Эти анализы делают долго. Специалисты уже проверили воду на основные загрязнители. Известно, что в ней есть превышение по фосфатам, фенолам и железу. Но это превышение некритично, это не может убить организмы в таком количестве. Это скорее следствие. Мы считаем, что этих результатов недостаточно, чтобы сделать какое-то суждение. Это небольшая часть картины. Это целое научное расследование, которое, очевидно, займет время», - пояснил он.

Кроме того, Greenpeace обращает внимание на то, что техногенное загрязнение постоянно присутствует в морских водах, омывающих Камчатку. Хотя Авачинская губа является водоемом первой категории рыбохозяйственного значения, в нее сливают производственные и хозяйственно-бытовые стоки Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов. Например, согласно информации Росгидромета, морская вода в Авачинской бухте в 2016 году относилась к категории «грязные», в 2017 - «загрязненные».