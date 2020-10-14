Городские лагеря и мастер-классы: чем заняться в Таллинне во время каникул?

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, из-за распространения коронавирусной инфекции на этих каникулах пройдет меньше мероприятий, чем обычно, однако количество городских лагерей выросло.

«В данный момент от проведения крупных мероприятий лучше отказаться, однако следует учитывать, что дети и молодежь не хотели бы провести каникулы дома, в четырех стенах. Нужно предлагать им различные занятия и городские лагеря с ограниченным количеством участников, курсы и занятия на свежем воздухе – часть таких возможностей. Я также напоминаю, что вирус никуда не исчез – важно следить за гигиеной рук, использовать маски, а в случае симптомов заболевания нужно оставаться дома», - сказал Белобровцев.

В программу осенних каникул в столице вошли мероприятия, организованные спортивными школами и школами по интересам, музеями, библиотеками, молодежными центрами, а также Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта. Вся информация доступна на сайте huvi.tallinn.ee. За обновлениями можно следить на молодежной страничке Tallinna noorteinfo в Facebook.

В городском лагере спортивного клуба Nord пройдут спортивные игры с участием олимпийского чемпиона Герда Кантера, будет возможность понаблюдать за тренировкой баскетбольного клуба «Калев Крамо». Во время городского лагеря футбольного клуба «Вольта» дети смогут посетить фабрику изобретений PROTO и лагерь школы технологий TalTech Mektory. Школа по интересам Loomekoda предложит занятия рукоделием; можно будет принять участие в осенней школе эко-образования от Nutigeen.

Помимо городских лагерей во время школьных каникул будут проводиться увлекательные курсы. Fotografiska проведет вдохновляющие и обучающие мастер-классы для детей. Запланированный на 20 октября мастер-класс сосредоточится на окружающей среде и роли человека в защите природы. Представители детской студии Nukufilm проведут вводный курс по анимации, познакомят с процессом создания рисованного мультфильма и цифровой мультипликации, а также 3D-анимации. Короткий курс по анимации организует TalTech Mektory.

Таллиннские молодежные центры проведут городские лагеря и прочие мероприятия. В программу молодежного центра Кристийне входит мастерская по созданию изображений в формате gif, короткий поход по Астангу, йога, кулинария и многое другое. В сотрудничестве молодежных центров с 20 по 24 октября состоится э-турнир спортивных игр GiTGuD 2020.

Музей Нигулисте в сотрудничестве с другими музеями Старого города приглашает учеников 1-3 классов в приключенческий лагерь «Восемь одним махом», где в течение четырех дней можно будет принять участие в восьми мероприятиях. Организация Kodulinna maja на каникулах предложит возможность прогуляться по городским стенам и узнать больше об истории башен Нунне, Сауна и Кулдъяла. Программа «Многоликие маски» от музея Kumu познакомит с творчеством одного из известнейших авангардистов Эстонии Адо Ваббе.

Отдел иностранной литературы Таллиннской центральной библиотеки проведет восемь кружков немецкого языка для начинающих. Лаагнаская библиотека проведет занятия по английскому языку в игровой форме. Библиотека Сяэзе обучит детей использованию каталога ESTER, а библиотека Сыле – изготовлению закладок.

Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта с 19 по 23 октября будет ежедневно проводить прямые трансляции «Молодой деятель» в Facebook, в ходе которых молодые люди будут рассказывать о своих хобби. На протяжении недели будет возможность узнать как о паркуре, танцах, создании ученической фирмы, природной косметике, так и об уличном искусстве. Кроме того, 24 октября на платформе Zoom состоится бесплатный вебинар на тему сна, который проведет технолог сна Кене Верник. На вебинаре речь пойдет о физиологии сна, а также о нарушениях сна и лечении.