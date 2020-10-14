Правительство поддержало повышение целей ЕС по снижению выбросов парниковых газов к 2030 году

По словам премьер-министра Юри Ратаса, чтобы смягчить последствия изменений климата, необходимо действовать разумно уже сейчас. «Сейчас Эстония является одной из самых амбициозных стран Европейского союза, поставившей перед собой цель сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 70 процентов. Для зеленого переворота нам всем – людям, предприятиям, местным самоуправлениям и государству – нужно изменить свое поведение. Мы уже сделали несколько шагов вперед, но еще многое предстоит сделать», – сказал Юри Ратас.

«Переговоры и поиск решений для достижения 55-процентного снижения во всем Евросоюзе еще впереди. Для Эстонии, безусловно, важно, чтобы учитывались особенности стран и их зависимость от ископаемого топлива. Переход к климатически нейтральной экономике должен быть справедливым и посильным, и в центре него должны быть люди. Наша цель – сохранить и создать рабочие места, а также обеспечить современную и достойную для жизни среду обитания и в будущем», – сказал премьер-министр. Юри Ратас также отметил тот важный факт, что достижению климатических целей будут способствовать 30 процентов будущего долгосрочного бюджета ЕС и план перезапуска европейской экономики. Эстонии для шагов по снижению воздействия на окружающую среду и климат из следующего бюджета ЕС и средств плана перезапуска экономики выделено в общей сложности 3,3 миллиарда евро.

Сокращение выбросов парниковых газов должно поддерживать конкурентоспособность государств-членов, должна сохраниться бесперебойность поставок продуктов питания и энергии, а также необходимое транспортное сообщение. Переход к климатически нейтральной экономике означает крупный технологический прорыв в нынешнем производстве энергии: необходимо развернуть, разработать и внедрить гораздо больше возобновляемых источников энергии, таких как морские парки ветрогенераторов и водород, разработка и внедрение которого также требует поддержки Евросоюза.

Согласно основным принципам климатической политики, утвержденным Рийгикогу в 2017 году, цель Эстонии заключается в том, чтобы к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 70 процентов по сравнению с объемами 1990 года. По предварительным данным Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, с 2019 года Эстония сократила выбросы парниковых газов почти на 60 процентов по сравнению с 1990 годом.

17 сентября Европейская комиссия внесла предложение повысить для Европейского союза цель сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году с прежних 40% по крайней мере до 55% по сравнению с уровнями 1990 года. Предложение направлено на стимулирование создания экологически чистых рабочих мест, дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов в ЕС при одновременном стимулировании экономики и поощрение международных партнеров к повышению их амбиций по ограничению глобального потепления до 1,5 °C, избегая таким образом наихудших последствий изменения климата.

В своем предложении Европейская комиссия изложила план того, как достичь снижения на 55%, и предложила возможные варианты реализации мер. Комиссия представит конкретные законодательные предложения в июне 2021 года.