Позитивнее всего на природу влияет произведенный из навоза биометан

Как сообщил в переданном BNS пресс-релизе Газовый союз Эстонии, на организованной им конференции шла речь о будущем применения газового топлива в транспортном секторе и о потреблении газа в более широком плане, в том числе, о новых возможностях применения природного газа.

По словам выступившего с докладом министра экономики Таави Ааса, природный газ является промежуточным звеном между нынешними видами топлива и топливом нового поколения, однако уже сейчас надо искать больше возможностей применения биотоплива, в том числе, биометана и водорода.

Научный сотрудник Университета естественных наук Ало Аллик сообщил, что, как показывают исследования, применяемый в качестве топлива биометан позитивно влияет на окружающую среду.

«Действительно, природный газ и компримированный природный газ для заправки автомобилей является одним из наиболее экологичных видов топлива, но если искать ему замену в ближайшее десятилетие, то наилучшим выбором будет здесь биометан», - добавил он.

По его словам, как выяснилось в ходе исследований, автомобиль на биометане нейтрализует загрязнение окружающей среды от автомобиля на дизельном топливе или бензине, но при условии, что этот биометан произведен из навоза.

Председатель правления Газового союза Эстонии Антс Ноот в своем докладе привел примеры того, как эстонские предприятия адаптировались к условиям ужесточенной климатической политики и ищут новые рынки и источники энергии.

«На примере Eesti Gaas я могу сказать, что за четыре года мы из поставщика природного газа превратились в международное энергетическое предприятие, предлагающее широкий спектр видов восстанавливаемой энергии», - сказал Ноот, добавив, что предприятие взяло курс на активную продажу биометана, сжиженного газа и энергии, выработанной с помощью солнечных батарей.