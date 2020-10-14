Возможно только в Эстонии: после установки предупреждающего о камере измерения скорости знака число нарушений выросло

Предупреждающий знак в Пайде на дороге Раквере-Хальяла установили 22 сентября. В Идаской префектуре сообщили Virumaa Teataja , что в период с 22 августа по 21 сентября, то есть за месяц камера зарегистрировала 12 превышений скорости.

После установки предупреждающего о камере знака, то есть с 22 сентября по 13 октября, уже было зарегистрировано 31 превышение скорости. И это еще месяц не подошел к концу.