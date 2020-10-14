Ср, 14.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Возможно только в Эстонии: после установки предупреждающего о камере измерения скорости знака число нарушений выросло

Возможно только в Эстонии: после установки предупреждающего о камере измерения скорости знака число нарушений выросло

Камера измерения скорости на дороге Раквере-Хальяла.

ФОТО: Ain Liiva/As Postimees Grupp

После установки предупреждающего о камере измерения скорости знака менее чем за месяц количество нарушений почти утроилось.

Предупреждающий знак в Пайде на дороге Раквере-Хальяла установили 22 сентября. В Идаской префектуре сообщили Virumaa Teataja, что в период с 22 августа по 21 сентября, то есть за месяц камера зарегистрировала 12 превышений скорости.

После установки предупреждающего о камере знака, то есть с 22 сентября по 13 октября, уже было зарегистрировано 31 превышение скорости. И это еще месяц не подошел к концу.

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