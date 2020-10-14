NYT: под санкции ЕС из-за отравления Навального попадут Кириенко, глава ФСБ и два замглавы Минобороны

На этой неделе Германия и Франция подготовили список российских чиновников, на которые планируется наложить санкции. К этому списку приложен 500-страничный доклад с перечислением доказательств причастности этих лиц к использованию химоружия для покушения на Навального. В среду список был одобрен высокопоставленными дипломатами других стран, входящих в Евросоюз. После этого у правительств государств ЕС осталось несколько часов для подачи возражений в письменном виде перед утверждением нового положения о санкциях, запланированным на утро 15 октября.