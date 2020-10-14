Фото и видео ⟩ Без ажиотажа: жители Таллинна холодно встретили открытие магазина латвийской сети

Таллиннский магазин DEPO площадью 25 000 квадратных метров является крупнейшим в Эстонии магазином, предлагающим товары для дома, сада, ремонта и строительства, сообщает девелопер квартала Авала Kaamos Kinnisvara.

Руководитель Kaamos Kinnisvara Прийт Уустулнд сказал, что DEPO имеет для них особую важность – это первое полностью готовое здание в данном бизнес-квартале, которое передается арендатору.

Он добавил, что хотя здание DEPO может показаться на первый взгляд обычным, однако особенным его делает экологичный материал крыши, который помогает нейтрализовать выбросы выхлопных газов транспортных средств. Кроме того, на крыше здания простирается крупнейший парк солнечных панелей площадью 15 000 квадратных метров, который поможет покрыть 1/3 планируемого энергопотребления бизнес-квартала Авала.

Помимо магазина DEPO к концу года в квартале Авала будет готово первое 12-этажное офисное здание Electra, представляющее собой реализацию концепции умного дома и предлагающее возможность для зарядки электромобилей в центре города. «Рядом с офисным зданием, которое будет открыто возле магазина-склада DEPO, мы строим сейчас около двух десятков мест для зарядки электромобилей, а при росте спроса планируем увеличить количество мест до 100», – отметил Уустулнд.