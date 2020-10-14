Лечение Навального в Charite оплатили три человека

По счету заплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и "айтишник Роман Иванов aka @kukutz", написал Навальный в инстаграме.

Стоимость курса реабилитации, которую политик продолжает в Берлине, еще не определена. Расходы на нее взял на себя Чичваркин.

Частный медицинский спецборт, который перевез Навального из Омска в Берлин, стоил 79 000 евро, его оплатил предприниматель Борис Зимин, напомнил Навальный. Зимин ранее это подтвердил.

Организовал поиск спонсоров соратник политика Леонид Волков. Навальный всех их поблагодарил. Он отметил, что предложили помощь многие люди, но он не от всех ее мог принять с учетом сложности банковской системы Европы.

Политик в интервью Юрию Дудю говорил, что начал искать людей, которые помогут ему оплатить лечение после отравления. Он обещал, что примет их деньги на условии, что они согласятся, что их имена будут названы публично.

"Финансы и источники доходов политика должны быть открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник", - объяснил он 14 октября в инстаграме.

Навальный также сообщил, что узнал днем ранее, что в России заблокированы "не только банковские счета мои и членов моей семьи, но и даже мой счет ИП (индивидуальный предприниматель)". Таким образом, его не только лишили денег, но и возможности их зарабатывать, отметил он. По его мнению, "кампания "Навальный, лучше не возвращайся" набирает обороты": "Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован".

Алексей Навальный впал в кому 20 августа по пути из Томска в Москву. 22 августа его доставили в Charite, а 24 сентября - выписали оттуда.