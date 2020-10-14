Бывшего мэра Риги Ушакова хотят обвинить в нелегальном хранении камеры видеонаблюдения

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит Генеральную прокуратуру предъявить обвинение бывшему мэру Риги Нилу Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу, пишет Rus.TVNET.
В распространенном KNAB заявлении не упоминается имя лица, но говорится о том, что этот человек хранил в своем рабочем кабинете устройство стратегического назначения, предусмотренное для оперативной деятельности. Физическим лицам приобретение, хранение и использование таких устройств запрещено.
Сам Ушаков после обыска в своем кабинете в начале 2019 года в Facebook сообщил, что было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и разных подарков".
Дело о запрещенном устройстве Ушакова было начато 7 октября 2019 года и выделено из уголовного процесса о коррупции в Rīgas satiksme.
В прошлом году руководитель бюро информации Европарламента в Латвии Марта Рибеле пояснила агентству LETA, что в случае, когда у правоохранительного органа государства-члена ЕС есть подозрения, что депутат Европарламента совершил преступление в своей стране, то отношение к нему такое же, как к депутату парламента конкретной страны, то есть начинается процедура снятия депутатского иммунитета.