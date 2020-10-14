В Финляндии пострадавшая от дискриминации женщина получит 60 000 евро

В Фигляндии университет Тампере выплатит крупную компенсацию женщине, которая в 2016 году не получила место профессора на кафедре неврологии. Согласно вынесенному уездным судом региона Пирканмаа решению, женщина была намного квалифицированнее мужчины, утвержденного на должность.