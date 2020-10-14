В Финляндии пострадавшая от дискриминации женщина получит 60 000 евро

В Фигляндии университет Тампере выплатит крупную компенсацию женщине, которая в 2016 году не получила место профессора на кафедре неврологии. Согласно вынесенному уездным судом региона Пирканмаа решению, женщина была намного квалифицированнее мужчины, утвержденного на должность.
В октябре 2018 года уездный суд Пирканмаа постановил, что университет Тампере виновен в дискриминации по половому признаку, пишет Yle.
Университет подал обжалование в надворный суд, однако из судебного постановления свидетельствует, что позже жалоба была отозвана. Таким образом решение суда первой инстанции остается в силе.
Университет Тампере обязан выплатить женщине компенсацию размером 60 000 евро согласно закону о равноправии. Также ВУЗ должен компенсировать судебные издержки женщины, сумма которых составляет 51 000 евро.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!