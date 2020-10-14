Спад выпуска промпродукции в Латвии и в Эстонии в августе был ниже среднего по ЕС

Наибольший спад был зафиксирован в Люксембурге (-15,8%), Германии (-11,2%) и Франции (-7,3%).

Рост выпуска промышленной продукции в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года зарегистрирован в Португалии и Литве (в обеих странах +2,1%), а также в Польше (+1,3%).

В целом по странам ЕС выпуск промышленной продукции в августе по сравнению с тем же месяцем 2019 года уменьшился на 6,2%, в еврозоне - на 7,2%.

В течение месяца промышленное производство в ЕС выросло в среднем на 1%, а в еврозоне - на 0,7%.

Самый быстрый рост был отмечен в Португалии (+10%), Италии (+7,7%), Венгрии и Швеции (по +6,7%). В Литве прирост выпуска промышленной продукции составил 2,3%.

Спад в течение месяца зарегистрирован в Германии (-0,2%), Латвии (-0,4%), Чехии (-0,9%), Греции и Хорватии (в обеих странах -1,1%), Люксембурге (-1,2%), Эстонии (-2,1%) и Ирландии (-13,4%).