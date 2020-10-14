Полиция просит помощи в поисках 43-летнего Дмитрия: ему может угрожать опасность

Дмитрий покинул дом в Силламяэ 13 октября после обеда, он сел на свой велосипед и уехал в неизвестном направлении. Телефон с собой он не взял. Собранные на данный момент данные дают основание полагать, что мужчина не может справляться сам, его здоровье и жизнь могут быть в опасности.

Близкие и полиция искали мужчину в различных местах, основательно проверив дороги и улицы, которыми он обычно пользуется, например, Таллиннское шоссе и окрестности Силламяэ со стороны Сиргала и Вийвиконна. В местных медицинских учреждениях его нет, нет информации о Дмитрии у и его друзей и знакомых. Поиски продолжаются.

При себе у Дмитрия был рюкзак. На нем были ветрозащитные брюки со светоотражательными элементами, черная куртка с капюшоном и золотыми полосками на рукавах и синяя кепка.