ФОТО: BBC News

Глава британской контрразведки назвал угрозы, с которыми предстоит бороться его службе, пишет Русская служба Би-би-си.

Глава британской службы контрразведки (МИ-5) Кен Маккаллам, назначенный на этот пост в апреле нынешнего года, впервые поделился целями и задачами, которые, по его мнению, в первую очередь должна решать его организация.

"Мы имеем дело с весьма неприятной комбинацией тероризма, который никуда не делся, и ростом враждебной деятельности, которая поддерживается на государственном уровне", - заявил Маккаллум в интервью корреспонденту Би-би-си по вопросам безопасности Гордону Коррере.

По его словам, угрозы становятся все разнообразнее, а вовремя увидеть их - все труднее.

"Если вы спросите меня, разведка какой из стран причиняет больше всего проблем Великобритании на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это - Россия, - прямо заявил глава МИ-5. - Но если вы спросите, какая из стран будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие и представлять самые большие возможности и самые большие проблемы для Британии, то это - Китай. Образно выражаясь, если российские спецслужбы - это периоды плохой погоды, то Китай - это целое изменение климата".

Особое внимание Маккаллам уделил повысившейся угрозе здоровью и жизни обычных людей.

В 2020 году речь идет уже не о шпионах и похищении государственных секретов, хотя все это тоже важно, - сказал он. - Мы видим угрозу людям вплоть до и включая попытки убийства, как продемонстрировал случай с отравлением Навального. Мы видим угрозу демократии, нашей инфраструктуре, экономике, научным исследованиям, угрозу в самых широких сферах".

Главной задачей на внутреннем фронте Маккаллам назвал борьбу с терроризмом и исламским экстремизмом внутри страны, но при этом отметил и рост угрозы со стороны крайне правых организаций. В качестве примера он рассказал, что 8 из 27 террористических нападений, предотвращенных в последние четыре года на завершающих стадиях подготовки, были связаны с крайне правым экстремизмом.

Коснувшись вопроса защиты исследовательской работы по поиску вакцины от коронавируса, которая ведется в Британии, контрразведчик выделили сразу два риска.

"Награда за первую работоспособную вакцину от этого смертельного вируса будет очень высока, поэтому во всем мире имеется много сторон, заинтересованных в этом исследовании, - отметил он, признав, что желание похитить результаты исследований может быть очень велико.

Другая опасность, по его словам, может крыться в желании этих сторон посеять в обществе неуверенность в качестве и действенности новой вакцины.

"Спасибо за российский брексит" Getty Images "Спасибо за российский брексит": одна из акций протеста против предполагаемого российского вмешательства в британскую политику