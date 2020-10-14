Полиция ищет ушедшего из дома призрения Виталия

Пропажу Виталия обнаружил персонал этим утром, когда мужчина не явился на завтрак.

Поскольку это поведение для мужчины нетипично, о его исчезновении немедленно сообщили в полицию. С момента получения уведомления полицейские приступили к осмотру окрестностей дома призрения и дорог, по которым Виталий мог передвигаться. К настоящему времени проверены города Ахтме и Йыхви, предыдущие места жительства Виталия в Силламяэ и Кохтла-Ярве, а также проверено кладбище Рахумяэ, которое время от времени посещал Виталий. К сожалению, найти мужчину пока не удалось и поиск будет продолжен.

Кроме того, полиция связалась с персоналом дома призрения, жильцами, местными жителями и родственниками мужчины, но никто из них сегодня не видел Виталия и ничего о нем не слышал. У этого человека нет мобильного телефона, и у него нет поблизости друзей, с которыми он мог бы остаться или с кем мог бы проводить время.

Рост Виталия 167 см, он худощавого телосложения, у него короткие волосы и большие сине-серые глаза. На мужчине были надеты куртка горчичного цвета, на ногах темные джинсы и кроссовки.