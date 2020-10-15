Прямой эфир и галерея ⟩ Отборочные соревнования Bocuse d'Or: внимание всей кулинарной Европы приковано к Таллинну

В этом году в европейском конкурсе участвует 16 команд. Не все участники из прошедших на европейский тур смогли преодолеть трудности, связанные с карантином и отменой авиасообщения. В Таллинн приехали команды Испании, Нидерландов, Франции, Венгрии, Польши, России, Грузии, Швейцарии, Италии, Латвии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.

Эстонию представляет молодой, но опытный повар Артур Казарицкий. Уроженец Силламяэ, он работает су-шефом в одном из самых известных ресторанов Европы - копенгагенском Geranium, удостоенном трех звезд Мишлена. Этот факт сулит нам определенную интригу, но об этом - в статье по итогам первого дня соревнований.

Наш корреспондент находится в Saku Suurhall и внимательно следит за ходом состязаний первого дня.

11:15

Прошло два с половиной часа с начала европейского отборочного тура Bocuse d 'Or в таллиннском Saku Suurhall. Работа в кухонных боксах кипит, поваров отвлекать на интервью нельзя, так как дорога каждая минута. На приготовление двух блюд высочайшего уровня дается ровно пять часов 35 минут. Первой будет демонстрировать результат своего мастерства испанская команда. Интрига, связанная с датским рестораном Geranium продолжается, не зря на арене сам Расмус Кофоед. Вот и болельщиков около датского бокса больше всего. Наш Артур Казарицкий волнуется, но не спешит.

11:42

В зале появились именитые эстонские повара: Дмитрий Рооз, Ангелика Удекюль, Анти Лепик, Павел Гурьянов и другие. По традиции, они будут подавать конкурсные блюда высокому жюри.

ФОТО: Вера Копти.

12:50

Аккредитованных журналистов попросили удалиться на трибуны. Идет подготовка к началу первой презентации. Испанская команда не по-южному нордически спокойна. На столе второй команды - из Нидерландов - уже вырисовываются интересные детали будущего блюда.

ФОТО: Вера Копти

13:05

Президент Bocuse d'Or Europe 2020 Димитрий Демьянов на вопрос нашего корреспондента о том, насколько помешал проведению конкурса коронавирус, ответил: «В мае мы рассчитывали на 6500 зрителей в этом зале. А сейчас имеем 40 миллионов зрителей в прямом эфире по всему миру. Так помешал нам COVID-19 или нет?»

13:10

Выходят члены высокого поварского жюри.

ФОТО: Вера Копти

13:15

Активно болеют датчане. Шведы не отстают.

ФОТО: Вера Копти

13:20

Готовится к презентации команда Испании. Напомним, что блюда подают эстонские шеф-повара и учащиеся Tako.

ФОТО: Вера Копти

13:45

По словам одного из членов жюри, это была хорошая испанская рыба. Но вот на тарелке нидерландской команды что-то особенное.

ФОТО: Вера Копти

14:00

Рыбное блюдо команды Исландии горячо приветствовали болельщики.

ФОТО: Вера Копти

ФОТО: Вера Копти

14:05

Следующая - команда Эстонии. О компонентах блюда расскажем позже. «Ура, Артур, вперед», - скандируют на трибунах.

ФОТО: Вера Копти

14:12

Рыбное блюдо Артура Казарицкого.

ФОТО: Вера Копти

Идет трансляция соревнований. Смотрите, что происходит сейчас в кухонных боксах, болейте за участников и ждите результатов!

Соревнование транслируется на сайте www.bocusedor.com/en/live.