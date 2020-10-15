Прямой эфир и галерея ⟩ В Таллинне начались отборочные соревнования европейского тура Bocuse d'Or

Несмотря на коронакризис европейский отборочный тур «Золотого Бокюза» в Таллинне состоится. Самый престижный чемпионат поварского искусства пройдет 15 и 16 ноября в таллиннском Saku Suurhall.
В этом году в европейском конкурсе участвует 16 команд. Не все участники из прошедших на европейский тур смогли преодолеть трудности, связанные с карантином и отменой авиасообщения. В Таллинн приехали команды Испании, Нидерландов, Франции, Венгрии, Польши, России, Грузии, Швейцарии, Италии, Латвии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.
Эстонию представляет молодой, но опытный повар Артур Казарицкий. Уроженец Силламяэ, он работает су-шефом в одном из самых известных ресторанов Европы - копенгагенском Geranium, удостоенном трех звезд Мишлена. Этот факт сулит нам определенную интригу, но об этом - в статье по итогам первого дня соревнований.
Наш корреспондент находится в Saku Suurhall и внимательно следит за ходом состязаний первого дня.
Идет трансляция соревнований. Смотрите, что происходит сейчас в кухонных боксах, болейте за участников и ждите результатов!
Соревнование транслируется на сайте www.bocusedor.com/en/live.