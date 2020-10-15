Прямой эфир и галерея ⟩ В Таллинне начались отборочные соревнования европейского тура Bocuse d'Or

В этом году в европейском конкурсе участвует 16 команд. Не все участники из прошедших на европейский тур смогли преодолеть трудности, связанные с карантином и отменой авиасообщения. В Таллинн приехали команды Испании, Нидерландов, Франции, Венгрии, Польши, России, Грузии, Швейцарии, Италии, Латвии, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.

Эстонию представляет молодой, но опытный повар Артур Казарицкий. Уроженец Силламяэ, он работает су-шефом в одном из самых известных ресторанов Европы - копенгагенском Geranium, удостоенном трех звезд Мишлена. Этот факт сулит нам определенную интригу, но об этом - в статье по итогам первого дня соревнований.

Наш корреспондент находится в Saku Suurhall и внимательно следит за ходом состязаний первого дня.

Идет трансляция соревнований. Смотрите, что происходит сейчас в кухонных боксах, болейте за участников и ждите результатов!