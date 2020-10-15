В Лиге наций УЕФА сборная Эстонии дома сыграла вничью с Арменией

На восьмой минуте Камо Оганесян замкнул навес Тиграна Барсегяна с левого фланга и вывел сборную Армении вперед. На 14-й минуте Константин Васильев подал угловой, Маттиас Кяйт сделал скидку, и Рауно Саппинен, автор дубля в предыдущем матче с Северной Македонией, послал мяч в сетку ворот гостей - 1:1.