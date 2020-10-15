В Лиге наций УЕФА сборная Эстонии дома сыграла вничью с Арменией

В среду, 14 октября, в матче Лиги наций УЕФА сборная Эстонии по футболу на таллиннской "А. Ле Кок Арене" сыграла вничью с Арменией - 1:1, пишет Rus.ERR.
На восьмой минуте Камо Оганесян замкнул навес Тиграна Барсегяна с левого фланга и вывел сборную Армении вперед. На 14-й минуте Константин Васильев подал угловой, Маттиас Кяйт сделал скидку, и Рауно Саппинен, автор дубля в предыдущем матче с Северной Македонией, послал мяч в сетку ворот гостей - 1:1.
После четырех туров в группе 2 Лиги С лидирует сборная Северной Македонии, набравшая 6 очков. Столько же баллов у Грузии. У команды Армении 5 очков, сборная Эстонии с двумя очками занимает последнюю строчку.