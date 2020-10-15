Рейтинги: поддержка EKRE за неделю выросла

Рейтинги партий на протяжении нескольких месяцев остаются довольно стабильными, но в последние недели наметилась тенденция к постепенному росту популярности как входящих в правящую коалицию, так и оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 15 сентября по 13 октября, за реформистов голоса готовы отдать 33% (-0,2% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 22,1% опрошенных (без изменений с прошлой недели).
Консервативную народную партию поддерживает 16,4%. Это на 1,1% больше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9,7 процента респондентов (-0,1%). За ней расположилась "Ээсти 200" (7,5%), поддержка которой снизилась на 0,4 процента. "Отечество" поддерживает 4,7% респондентов. Зеленых поддерживают 3 процента опрошенных.
Совокупная поддержка коалиционных партий (43,2%) на половину процентного пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (42,7%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.