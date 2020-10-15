Министр иностранных дел Швеции: погружение к остову "Эстонии" возможно в случае необходимости

"Нам следует выяснить, как возникла пробоина и как она повлияла на катастрофу", – сказал Дамберг в интервью Шведской общественной телевещательной организации, добавив, что в таком случае Швеция со своей стороны может отменить установленный в отношении парома запрет на нарушение покоя захоронения.