Министр иностранных дел Швеции: погружение к остову "Эстонии" возможно в случае необходимости

Новые погружения к затонувшему в 1994 году парому "Эстония" следует разрешить, если исследователи убеждены в необходимости такого шага, считает министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, пишет Rus.ERR.
"Нам следует выяснить, как возникла пробоина и как она повлияла на катастрофу", – сказал Дамберг в интервью Шведской общественной телевещательной организации, добавив, что в таком случае Швеция со своей стороны может отменить установленный в отношении парома запрет на нарушение покоя захоронения.
Во вторник стало известно, что эстонские власти попросили Швецию дать согласие на новые погружения к парому. В ответе министру иностранных дел Эстонии Дамберг о новых погружениях не упомянул, но подчеркнул важность сохранения покоя захоронения.
Эксперты из Эстонии, Финляндии и Швеции изучают, следует ли пересмотреть результаты заключительного отчета комиссии, занимавшейся расследованием причин гибели "Эстонии".