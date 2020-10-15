Чт, 15.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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Министр иностранных дел Швеции: погружение к остову "Эстонии" возможно в случае необходимости

Паром "Эстония".

ФОТО: Ly Menov

Новые погружения к затонувшему в 1994 году парому "Эстония" следует разрешить, если исследователи убеждены в необходимости такого шага, считает министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, пишет Rus.ERR.

"Нам следует выяснить, как возникла пробоина и как она повлияла на катастрофу", – сказал Дамберг в интервью Шведской общественной телевещательной организации, добавив, что в таком случае Швеция со своей стороны может отменить установленный в отношении парома запрет на нарушение покоя захоронения.

Во вторник стало известно, что эстонские власти попросили Швецию дать согласие на новые погружения к парому. В ответе министру иностранных дел Эстонии Дамберг о новых погружениях не упомянул, но подчеркнул важность сохранения покоя захоронения.

Эксперты из Эстонии, Финляндии и Швеции изучают, следует ли пересмотреть результаты заключительного отчета комиссии, занимавшейся расследованием причин гибели "Эстонии".

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