Футболисты России и Венгрии поделили очки в Лиге наций

Россияне мощно провели второй тайм после весьма бледного первого и создали достаточно моментов, чтобы вырвать победу. Однако подопечных Станислава Черчесова подвела реализация, а венгры продемонстрировали дисциплину и умение обороняться.

На 57-й минуте хавбек Алексей Ионов мог открыть счет, но мяч после его удара попал в перекладину.

В составе хозяев желтыми карточками за грубую игру были наказаны Федор Кудряшов и Магомед Оздоев.

"Считаю, что физически мы чувствовали себя нормально, никаких тут вопросов быть не должно. Надо смотреть на то, как мы прессинговали и что тут не получалось. Станислав Черчесов подсказал в перерыве нам тактические нюансы. Не стал бы говорить, что тренер нас "накачал", - заявил после игры полузащитник Роман Зобнин в эфире телеканала "Матч".

Отметим, что команда России забивала 14 матчей подряд и не смогла отличиться впервые с 20 ноября 2018 года.

В первом матче группового этапа Лиги наций, который прошел в Будапеште 6 сентября, победу одержала российская команда (3:2).

В параллельной встрече среды в группе 3 Турция и Сербия также поделили очки (2:2).

По итогам четырех туров россияне набрали 8 очков и по-прежнему занимают первое место в квартете. Венгрия идет на второй позиции с 7 очками, а замыкают таблицу Турция (3 балла) и Сербия (2).