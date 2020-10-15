Нарвский хоккеист покоряет КХЛ

После окончания сезона 2019/2020 в составе ХК «СКА-Нева», представленным в чемпионате российской ВХЛ, Даниил Огирчук подписал трехлетний контракт с ХК «Сочи». Появление нашего хоккеиста в КХЛ и заброшенная им первая шайба являются своеобразными историческими моментами для эстонского и нарвского хоккея.

В Нарве Даниил занимался на отделении хоккея спортивной школы Паэмурру, под руководством опытного тренера Александра Колпакова. «Заниматься хоккеем я начал в Нарве с трех с половиной лет. Мой первый тренер Сан Саныч Колпаков. Очень хороший тренер, я рад был заниматься у него», - рассказывает Огирчук.

«Даниил - трудяга-парень, который добросовестно и полностью отдается хоккею на любой позиции, в том числе и вратарской, - говорит Колпаков. - Он любит это дело. Добрый, скромный, никогда не кичится достигнутыми результатами и победами».

«Играя в ВХЛ, я отлично понимал, что мне надо расти, как игроку, и двигаться в этом направлении, - признается сам молодой хоккеист. - После окончания сезона велись переговоры с несколькими клубами, и я ждал решения от «СКА». В конце концов, все совпало, я попал в команду ХК «Сочи», и не о чем не жалею. Очень рад, что мне дают шанс проявить себя. Буду делать все возможное, чтобы воспользоваться им.

«Что касается заброшенной шайбы, тот матч мы проиграли, но этот момент, конечно же, все равно запомнился. Мне сделали передачу, и я бросил из-под защитника. Хорошо попал, и вратарь не успел среагировать, - вспоминает Огирчук тот матч. - Сначала я даже не понял, что она залетела в ворота, и как требует наш тренер, сразу пошел на добивание. Не смотря на проигрыш, он похвалил нас за самоотдачу и хорошую игру. Уже в раздевалке вся команда поздравила меня с первой заброшенной шайбой в КХЛ».

Даниил Огирчук в игре. ФОТО: личный архив

Разумеется, поддерживают спортсмена и его родители. Отец Даниила так описывает свои впечатления от игры: «Эмоции зашкаливали. Конечно, все не так просто – новая команда, новый тренер, новый турнир выше прежнего классом. Даня много сидел на скамейке, терпел, ждал своего часа. В команде серьезная конкуренция. Смена тренеров, каждый из которых со своим видением, своими задачами тоже накладывают определенный отпечаток. Надо просто добросовестно выполнять поставленные ими задачи, терпеть, не падать духом и пахать».

Справка:

Хоккейная карьера Даниила Огирчука

• Сезон 2020/2021 — ХК Сочи

• Сезон 2019/2020 — ХК СКА-Нева

• Сезон 2018/2019 — ХК СКА, СКА-1946, СКА-Нева

• Сезон 2017/2018 — ХК СКА-1946, СКА-Варяги

• Сезон 2016/2017 — ХК СКА-1946, СКА-Карелия

• Сезон 2015/2016 — ХК СКА-Варяги

Провел в ВХЛ 46 матчей, в которых набрал 28 (7+21) очков.