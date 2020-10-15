Яну Тоом признали самым влиятельным евродепутатом от Эстонии по версии VoteWatch

В исследовании VoteWatch Europe анализировалась работа европарламентариев с сентября 2019 по августа 2020 года.

В исследовании учитывалась способность политика влиять на разработку правовых актов и политические связи в Брюсселе, а вторым аспектом было социальное влияние, в основном реализуемое через Twitter.