Яну Тоом признали самым влиятельным евродепутатом от Эстонии по версии VoteWatch

Депутат Европейского парламента от Центристской партии Яна Тоом признана самым влиятельным представителем Эстонии в Европарламенте по версии независимой организации VoteWatch Europe, сообщает Rus.ERR.
В исследовании VoteWatch Europe анализировалась работа европарламентариев с сентября 2019 по августа 2020 года.
В исследовании учитывалась способность политика влиять на разработку правовых актов и политические связи в Брюсселе, а вторым аспектом было социальное влияние, в основном реализуемое через Twitter.
Среди эстонских евродепутатов следующие позиции в рейтинге после Яны Тоом заняли Андрус Ансип и Свен Миксер.