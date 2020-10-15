Чт, 15.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд
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  • Яну Тоом признали самым влиятельным евродепутатом от Эстонии по версии VoteWatch

Яну Тоом признали самым влиятельным евродепутатом от Эстонии по версии VoteWatch

Яна Тоом.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Депутат Европейского парламента от Центристской партии Яна Тоом признана самым влиятельным представителем Эстонии в Европарламенте по версии независимой организации VoteWatch Europe, сообщает Rus.ERR.

В исследовании VoteWatch Europe анализировалась работа европарламентариев с сентября 2019 по августа 2020 года.

В исследовании учитывалась способность политика влиять на разработку правовых актов и политические связи в Брюсселе, а вторым аспектом было социальное влияние, в основном реализуемое через Twitter.

Среди эстонских евродепутатов следующие позиции в рейтинге после Яны Тоом заняли Андрус Ансип и Свен Миксер.

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